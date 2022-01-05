不滿被貼拖延合併標籤 鄭正鈐喊話林智堅：出來辯論

新竹縣市合併升格話題不斷，新竹市長林智堅接受鄭弘儀「寶島全世界」專訪，林直接點名多名立委反對是因為準備選縣市長。被點名的國民黨立委鄭正鈐今晚回擊，自己絕對支持與促成大新竹發展，但修法不能急就章，還說自己已經主動邀請林智堅公開辯論，但林他遲遲沒有回應，只透過媒體的放話、貼標籤，實不足取。

林智堅接受訪問時再度批評國民黨提竹竹苗合併升格，是以拖待變的假議題，更進一步指立法院最反對的人有林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安，這些都是準備要選縣市長的人，眼見煮熟的鴨子要飛了，怎麼還會支持？

鄭正鈐獲悉後表示，林智堅嘴巴上說為了大新竹更好，朝野要理性溝通、快點達成共識。但卻又把提出要經過縝密討論與相關配套修法的人，全都貼上「拖延」的標籤。自從他宣布不選大新竹合併升格後的市長，就不斷對民眾展開「情緒勒索」，彷彿他不選了、修法就應不需討論速速通過才是。

鄭正鈐認為，林智堅完全沒搞清楚，「地制法修法是攸關國土規畫的國家大事，他個人的生涯規劃真的不干大家的事」。所以，縣市合併攸關國土規畫與區域均衡發展，重點不在於誰選市長，而是再怎麼急，地制法也不能亂修。

鄭也說，超過7成民意贊成2026年竹竹苗再升格，並認同要有財劃法修法的配套措施。這份民意除了顯示民眾並不認同民進黨急就章的修法之外，也看見民眾對於縣市合併升格的同時必須要有完整規畫與配套的要求。

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