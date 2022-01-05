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被點名不支持合併升格 藍委：真為新竹好應穩健推動

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
新竹縣市合併升格話題持續延燒，新竹市長林智堅接受媒體人鄭弘儀「寶島全世界」專訪，今晚播出。記者張裕珍／翻攝
新竹縣市合併升格話題持續延燒，新竹市長林智堅接受媒體人鄭弘儀「寶島全世界」專訪，今晚播出。記者張裕珍／翻攝

新竹市長林智堅今接受「寶島全世界」專訪時說，立法院最反對大新竹升格的，有立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安，這些都是準備要選縣市長的人，眼見煮熟的鴨子要飛了，怎還會支持？國民黨立委林為洲、鄭正鈐說，贊成大新竹，但反對因人設事、草率修法，既然林智堅宣稱不選了，各黨派更應該充分討論。

林為洲指出，地制法當時的設計有它的立法理由以及立法目的，若隨便將升格直轄市的人數門檻下修為100萬人，全台許多縣市都可達到申請直轄市的標準，牽涉整體國土規劃及行政區域的劃分，修一法而動全國，因此他非常堅持一定要傾聽地方的意見，審慎考量，而不應該倉促上路。

鄭正鈐說，林智堅嘴巴上說為了大新竹更好，朝野要理性溝通、快點達成共識，卻又把提出要經過縝密討論與相關配套修法的人，全都貼上「拖延」的標籤。自從他宣布不選大新竹合併升格後的市長，就不斷對民眾展開「情緒勒索」，彷彿他不選了、修法就應不需討論速速通過才是。

鄭正鈐說，地制法修法是攸關國土規劃的國家大事，林智堅個人的生涯規畫真的不干大家的事。所以，縣市合併攸關國土規劃與區域均衡發展，重點不在於誰選市長，而是再怎麼急，地制法也不能亂修。超過7成民意贊成2026年竹竹苗再升格，並認同要有財劃法修法的配套措施。

他說，這份民意除了顯示民眾並不認同民進黨急就章的修法之外，也看見民眾對於縣市合併升格的同時必須要有完整規劃與配套的要求。

林為洲說，國民黨版本有別於柯建銘版本，延用原條文的「且」，並明定人口聚居未達125萬人者，「經縣市議會同意後」可以提出改制計畫。藍委江啟臣、賴士葆的提案，也都是比一字修法更周延的作法，若是民進黨真心想為新竹好，就請全盤考量穩健推動。

縣市合併

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