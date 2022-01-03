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民進黨團遞案召開臨時會 處理修憲及地制法等案

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘等，上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘等，上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委洪申翰、蔡易餘與鄭運鵬，上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預算案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。

柯建銘指出成立修憲委員會將處理廢考監、18歲公民權及降低修憲門檻等重大修憲案。針對國民黨反對在臨時會修憲，俢憲不能與選舉綁在一起，指此是非常不負責，國民黨不能用程序問題來擋修憲。二個中央政府總預算預算案國民黨也同意在臨時會完成，如果沒過會拖延半年，影響國家運作。而私校退場、地方制度法等10法案修正，希望朝野能理性面對、討論。

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左二）、立委洪申翰（右二）、蔡易餘（右一）與鄭運鵬（左一），上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左二）、立委洪申翰（右二）、蔡易餘（右一）與鄭運鵬（左一），上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左）、立委洪申翰（右）等，上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長劉世芳（左）、立委洪申翰（右）等，上午在黨團舉行「2022新挑戰 1修憲 2預算10法案」記者會，柯建銘表示召開臨時會，將提一個修憲案、二個預案及十個法案修正案，都有其急迫性、必要性。將於記者會後送件召集臨時會，明天黨團協商，後天談話會，隨即舉行臨時會。記者黃義書／攝影

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