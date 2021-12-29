不甩林智堅 朱立倫：歡迎蔡總統討論，其他人我不在意

新竹市長林智堅表態不選大新竹市長，盼促成朝野支持竹竹併。朱立倫表示，沒有人在乎林智堅要不要選新竹，國民黨完全贊成大新竹升格，但一定要配合足夠的財政支持，讓竹竹苗民眾一起參與。被問到林智堅找辯論，朱則歡迎蔡英文總統一起討論，「至於其他的個人，我們並不在意」。

朱立倫表示，沒有人在乎林智堅要不要選新竹，他在乎的是整體台灣完整的國土規劃，以及要升格直轄市財政收支劃分，還有竹竹苗長期的願景和發展，不會因為一人之私、一黨之私。蔡英文總統2009年就提出完整政見，至今擔任總統5年半、主席十幾年了，請問這些政見在哪裡？

朱立倫強調，如果沒有一個完整的國土配套和財政劃分的配套，一切都是騙，一切都是假。大新竹要升格、發展，國民黨完全贊成，但一定是配合足夠的財政支持，也要讓大新竹未來的願景，包括竹竹苗民眾一起來參與，怎麼可以用這樣鴨霸、完全沒有規劃的方式，破壞台灣整體發展就為一人之私、一黨之私？連民進黨的朋友都看不下去。

朱立倫質問蔡英文總統，「今天彰化已經提出來要升格，你如何面對、回應？你看不起彰化人嗎？」而且彰化升格連修法都不需要修法，那蔡總統面對其他縣市怎麼辦呢？過去提出的那些政見丟到哪裡去了呢？對於已經升格還有未來要升格的，到底錢在哪裡，財政收支劃分在哪裡？他和許多市長已經講了這麼多年，蔡總統願不願意做？

對於林智堅要找朱立倫辯論，朱說，他歡迎蔡總統跟在野黨，包括他在內，深度的針對國土整體規劃、財政劃分做一次完整的討論，不要叫辯論，「至於其他的個人，我們並不在意」。

媒體追問苗栗縣長徐耀昌表示不排除選大新竹市長，朱立倫則沒有正面回答，僅表示他已經講過了，整體規劃是整個國家未來的發展。

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