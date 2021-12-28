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彰化升格計畫書收到了！內政部：依地制法規定辦理

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
彰化縣爭取升格，彰化縣長王惠美接受資深媒體人黃光芹專訪，再次強調彰化縣是六都之外的百萬人口大縣，爭取成為第七都。圖／彰化縣府提供
彰化縣爭取升格，彰化縣長王惠美接受資深媒體人黃光芹專訪，再次強調彰化縣是六都之外的百萬人口大縣，爭取成為第七都。圖／彰化縣府提供

大新竹合併升格話題正夯，彰化縣政府昨表示，「彰化縣改制直轄市計畫書」已經送出，升格第七都，彰化當仁不讓。內政部今天表示，已在今日11時收到相關公文，將依照「地方制度法」相關規定辦理。

彰化縣長王惠美昨天向中央喊話，表示有資格的人沒辦法升格、沒資格的人卻升格了，「彰化人沒比人卡細漢！」她強調，藍綠民代都具高度共識、沒有紛擾，升格第七都，彰化當仁不讓。王惠美說，縣府上周五就送出升格計畫，希望內政部盡快審議。

內政部說明，已於今日上午11時20分收到彰化縣提出改制直轄市計畫公文，將依地方制度法相關規定辦理。

根據「地方制度法」相關規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區，可設直轄市。彰化已符合升格為直轄市條件，2009年縣府曾爭取改制，但未獲中央通過。

而內政部基於全國國土合理規畫和區域均衡發展的需要，擬將縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，應擬訂改制計畫，徵詢相關地方政府意見後，報請行政院核定。

若是縣（市）想改制為直轄市，地方政府可擬訂改制計畫，經議會同意後，由內政部報請行政院核定。若有縣市擬和其他直轄市、縣市合併改制為直轄市者，相關地方政府可共同擬訂改制計畫，經各該議會同意後，由內政部報請行政院核定。

如今，彰化縣議會已同意改制計畫書，內政部也收到相關公文，依據地制法規定，待內政部報請行政院核定後，政院要在6個月內決定，若確定升格，內政部在收到行政院核定公文次日起30天內，要將改制計畫發布，並公告改制日期。

縣市合併

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