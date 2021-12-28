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以退為進？林智堅棄選「大新竹市長」為何樁 網曝動向

聯合新聞網 / 綜合報導
朝野有人認為是為了新竹市長林智堅參選量身定做，甚至消遣「英人設市」；林智堅昨晚宣布不參選明年「大新竹市長」，希望朝野共同支持新竹縣市合併升格。報系資料照
朝野有人認為是為了新竹市長林智堅參選量身定做，甚至消遣「英人設市」；林智堅昨晚宣布不參選明年「大新竹市長」，希望朝野共同支持新竹縣市合併升格。報系資料照

大新竹合併升格惹來黨內雜音與朝野隔空交火，新竹市長林智堅昨晚宣布不參選2022大新竹市長，引發網友在PTT熱議，不少人在猜林智堅這一步下的是哪盤棋。

第一類網友對林智堅棄選充滿吐槽，認為不過又是另一個蘇貞昌，當初喊退出政壇，但不是又回來了。有人酸他「還左思右想咧」、「演戲一下而已」，其實他到明年當了八年的新竹市長也夠了，「不選不就正常體制，搞得多委屈」。還有人認為他此時棄選的聲明太遲，「民進黨立委：不選你要早說啊」、「記得說到做到」。

第二類網友認為他劍指台北或桃園市長。「可能已經喬好去其他位置了」，「劇本都已經寫好了，繼續看下去吧」，「林右昌要被放生了嗎？」、「難道要進軍台北市？」、「結果被徵召就好笑了」，還有人說，「柯P可以回來選(新竹市)了，這樣有機會繼續當。」

有人讚賞他的明智決定，認為「智堅真男人」、「話講得挺漂亮，沒話說」，「為了新竹的未來任重道遠」，「反觀一些說不選結果還選的政客」，其實已經很有誠信。在棄選之後「可以討論苗竹竹合併了吧？」也有人認為，林在此刻棄選，剛好可以讓網軍「整個不知道該往哪打」，此舉高招。

對於下一屆新竹市長選誰？有網友喊：「支持楊文科啦」，也有網友說：「怕輸高紅安，直接棄選就可以說自己沒輸。」有人認為「終於…新竹市都原地踏步8年了」、「新竹值得更好的人。」

縣市合併

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