徐耀昌：2026才是竹竹苗升格最佳時機
新竹市長林智堅昨晚宣布不選「大新竹」市長，盼促使朝野加速修法讓新竹縣市合併升格；苗栗縣長徐耀昌今天對此回應尊重，但「2026才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點」。
民進黨推動地方制度法修法，讓新竹縣市合併升格，遭國民黨質疑因人設事，在野黨也表態反對新竹縣市倉促合併升格，應先檢討行政區及財政收支劃分，且合併升格後的磁吸效應，恐加劇苗栗縣被邊緣化困境。
新竹市長林智堅昨天晚間開記者會宣布，不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望透過宣布不參選，促成朝野各黨正視並支持新竹人渴望升格的訴求。
對於林智堅宣布不參選，苗栗縣長徐耀昌昨晚並未對外回應，今天上午主持完縣務會議後，透過幕僚簡短回應表示，「尊重林市長的決定，但2026才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點」。
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