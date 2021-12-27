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林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
大新竹合併議題火熱延燒，原本外界認為是火熱人選的新竹市長林智堅，今擬表態不參選。圖／新竹市府提供
大新竹合併議題火熱延燒，原本外界認為是火熱人選的新竹市長林智堅，今擬表態不參選。圖／新竹市府提供

新竹政界傳出震撼彈！大新竹合併議題火熱延燒，原本外界認為是火熱人選的新竹市長林智堅，今天上午公開受訪三問國民黨主席朱立倫「如果林智堅不參選，那主席朱立倫是否可以公開支持，加速修法促成竹竹合併升格？」稍早有消息人士傳出，林智堅擬可能犧牲「小我」，達到換取國民黨支持竹竹合併升格的「大我」。經聯合報記者詢問市府幕僚，證實市長稍晚將發布聲明。

據悉，力推大新竹合併的新竹市長林智堅，因遭質疑執政黨推動合併是為他量身打造，外傳林智堅為表達清白，稍晚將宣布絕不參選合併後的大新竹首任市長，請國民黨支持大新竹合併升格；至於後續的生涯規畫，林智堅仍與先前說法一致，強調「做滿任期再說。」

這項傳言並非空穴來風，林智堅今天稍早曾公開表示，國民黨不斷強調，要他保證不參選，「如果林智堅不參選，那國民黨主席朱立倫是否可以公開支持，加速修法促成竹竹合併升格？」外傳，林智堅極可能犧牲小我，成就爭取國民黨支持竹竹合併升格的大我。

據了解，傳出今晚行政院長蘇貞昌致電給林智堅，林最後仍決定發布不參選聲明。

縣市合併 林智堅

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