推竹竹苗科技都 朱立倫籲考量生活圈

「區域重劃是國家重要大政策方針，不能因為一人之私或政黨之別，就倉促立法或核定！」國民黨黨主席朱立倫 27 日批評，現有六都都是經過多年討論、甚至要歷經準直轄市階段才能升格，不應在選舉前不到一年匆促修法。苗栗縣長徐耀昌也強調，新竹縣市與苗栗縣一同合併，才能顧及民眾實際的生活圈。

2026 再談升格

朱立倫 27 日出席國政基金會記者會指出，現有六都不論是在地直接升格或合併升格，都是經過多年規劃與準備，尤其新北市、桃園市都是經過準直轄市多年才升格為直轄市，台中縣市、台南縣市、高雄縣市也經過多年準備工作，取得地方民意溝通、議會支持才得以合併。

但針對新竹縣、新竹市合併議題，朱立倫質疑，「為何要趕在政黨提名同時來修法？且已是選舉前不到一年。」他認為，如此倉促修法並非全民之福，在時間上應經五年的籌備、改成 2026，屆時已針對全台灣的財政劃分進行配套與修法，及討論政府應該如何把資源下放給各都，並公平對待沒升格的其他縣市，更要尊重竹竹苗地區的民意。

新竹縣長楊文科也說，政府倉促行事、要求合併，形同霸凌地方政府，他認為2026 竹竹苗升格為科技都「是非常好的一件事」，用五年的時間，可以充分與地方溝通說明，並把好處、缺點、補救方式充分溝通，這才是「負責任」的做事方式。

國民黨也因人設事？

但綠營質疑說，2026 正好是新竹縣長楊文科任滿的時候，國民黨主張 2026 合併，是否在為其做打算？朱立倫對此回應，「完全沒有任何考慮5年後的情況」，希望讓新竹市、新竹縣、苗栗縣民眾成立籌備委員會，以完全客觀公正、跨黨派的方式，「對大新竹整個地區未來發展做一個完整的規劃，加上財政的配套，這才是正軌。」

回到生活圈考量

朱立倫也強調，他當然贊成整體科技都的發展，但應該做整體完整的規劃，尤其苗栗竹南、頭份、有很多地方跟新竹是同一個生活圈，只考慮新竹縣市，把苗栗放在升格外，「苗栗情何以堪？」

徐耀昌更痛心指出，日前他和新竹市長林智堅通話討論竹竹併的問題，「你們兩個（新竹縣、新竹市）合併，苗栗情何以堪？」，林卻回答說，「苗栗的頭份、竹南併過來新竹市，其他苗栗地區可以併入台中市」，徐耀昌批，此一建議忽略地緣、血緣上的極大落差，形同「要消滅苗栗縣，苗栗怎麼可能同意！」

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