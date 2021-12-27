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楊文科支持竹竹苗科技都 提3點主張盼2026年升格

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科（左2）出席2026竹竹苗科技都記者會，支持朱立倫的科技都提議。圖／縣府提供
楊文科（左2）出席2026竹竹苗科技都記者會，支持朱立倫的科技都提議。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今天受黨內邀請，前往參與黨主席朱立倫召開的2026竹竹苗科技都記者會， 與苗栗縣長徐耀昌一同訴求2026年竹竹苗3縣市能合併升格為科技都的對策，楊文科也提3點主張，希望用5年時間好好規畫如何合併。

楊文科的3點主張提到，第一，國家法律一體適用，反對因人設事及量身定做的倉促修法；第二，無論是竹竹苗合併升格，還是竹竹合併升格，一定要透過由下而上的民主升格程序進行；第三，立即成立「竹竹苗科技都籌備委員會」，並以2026年為目標，啟動各項作業，支持先配套再升格。

楊文科強調他在竹科及中科管理局，服務超過30年，他以園區老兵的角度表示，民進黨如果真為竹科好，就要主張竹竹苗合併升格，因為竹科園區涵蓋竹竹苗3縣市，硬把苗栗縣排除在外，他質疑「難道竹科不要竹南園區及銅鑼園區了嗎？」

楊文科也指出，升格後誰選都可以，他指出「問題是行政區畫升格的問題要好好考量，需從長計議。國土規畫要謹慎考量，11個月就要合併升格，要怎麼去做？應該用5年好好跟地方溝通，通盤規畫考量，做合理畫分。」

他還形容縣市合併就像「佛魔同體，一念之間，佛可能成魔，魔可能成佛，應步步為營，仔細思量不可不慎。」他也用客家話講「知道竅門，打到痛處，連鬼都會叫。」

縣市合併 楊文科

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