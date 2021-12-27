朱立倫：七成挺2026竹竹苗再合併 籲民進黨朋友站出來

國民黨上午舉行「2026竹竹苗科技都」記者會，黨主席朱立倫會前受訪表示，有48.5%贊成竹竹苗合併升格為科技都；74.8%贊成竹竹苗2026再升格，其中八成是年輕人；只有12.3%贊成竹竹苗2022合併；另外還有70.5%贊成修正「財劃法」。朱呼籲民進黨的朋友不要忍耐了，不分黨派縣市都應站出來反對。

朱立倫表示，智庫做了最科學、最新的民調，絕大多數民眾都贊成不能因人設事，因個人之私倉促的去造成合併的事實。還有一定要有完整的規劃和財政的配套，不管是地方制度法還是財政收支劃分法，都應該要配套來執行。

朱立倫強調，民調顯示，對於「竹竹苗科技都」是多數民眾所贊成的，尤其在2022還是2026合併，有七成贊成要2026，只有一成贊成2022，顯見民進黨倉促立法已經讓竹竹苗地區的人非常反感，尤其年輕人更誇張，八成以上主張要2026再合併。

朱立倫接著表示，對於財畫法的配套，也有超過七成以上支持；至於竹竹苗科技都，贊成的是多數，大家都認為大新竹地區跟苗栗的竹南、銅鑼，不顧苗栗地方發展跟財政收支公平，對於新竹縣市也應該要有完整的規劃、完整的時間表和完整的財政配套。

對於綠營質疑2026是楊文科任滿，到時升格是為了他準備？朱立倫表示，國民黨完全沒有任何考慮5年後的情況，而是在這個過程中讓新竹縣市、苗栗縣成立籌備委員會，完全客觀公正、跨黨派的，不以個人之私、一黨之私，對大新竹的未來做一個完整的規劃，加上財政的配套，這才是正軌。

朱立倫強調，過去每一都升格合併都是經過多年準備和規劃，所以這次為什麼除了少數一、兩人，個人考量外，其他民進黨的朋友和其他縣市被拋棄不顧的朋友都非常生氣，怎麼可以為了一黨之私因人設事呢？這是台灣民主甚至整個區域重劃不應該發生的事情，請民進黨定下心來，為台灣區域重劃與財政收支劃分好好做好，才是民眾之福。

對於新北市長長侯友宜也表態反對，媒體詢問朱立倫，是否覺得侯友宜難得跟黨中央有志一同？朱立倫說，大概每一個縣市長，除了因人設事的特定人員以外，都是一致的立場，今天大家的看法怎麼會是為了一個個人，為了一個少數的特定利益，把整個台灣區域重劃不顧，這麼倉促。

朱立倫說，現在距離明年選舉只剩下11個月，立法院才準備開始委員會會不會審查，還有之後的三讀。而現在各黨也準備提名，怎麼會用這種不理性、因人設事的方式，每一位不分黨派各縣市首長、各地議員都要站出來反對，民進黨的朋友也不要忍耐了，「你是彰化、嘉義、屏東的，你受得了嗎？」