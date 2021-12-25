批林智堅追求權力不擇手段 孫大千：令人想吐
新竹市長林智堅力推新竹縣市合併升格，啟動竹科產業之旅爭取竹科業者支持。前立委孫大千上午在臉書表示，林智堅真的是「噁心無極限」，竟然有臉利用台灣的半導體產業，來作為掩飾自己野心和慾望的遮羞布。
孫大千表示，林智堅7年多市長任內，沒推新竹縣市合併，就這麼湊巧等到任滿兩屆無法再繼續參選時，才忽然「聽到新竹地方民眾的聲音」，忽然想到要成半導體產業後盾，急忙推動新竹縣市合併，為追求權力不擇手段嘴臉令人想吐。
孫大千說，若林智堅坦坦蕩蕩、問心無愧，那就公開宣布，完成竹竹併後不會參加首屆市長選舉，避免量身訂做、瓜田李下嫌疑，利益迴避；但是林智堅不敢、不願意，更捨不得，所以搬出「為民服務」低級謊言自圓其說，把台灣人民都當塑膠？
孫大千批評，林智堅可以說是台灣的普丁，普丁是俄羅斯的「萬年領袖」，林想當新竹「萬年市長」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言