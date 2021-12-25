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老縣長喊話「大家放過王力宏」男立委有緋聞者八、九成

批林智堅追求權力不擇手段 孫大千：令人想吐

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千說，林智堅「噁心無極限」，竟然有臉利用台灣的半導體產業來作為掩飾自己野心和慾望的遮羞布。圖／取自孫大千臉書
孫大千說，林智堅「噁心無極限」，竟然有臉利用台灣的半導體產業來作為掩飾自己野心和慾望的遮羞布。圖／取自孫大千臉書

新竹市長林智堅力推新竹縣市合併升格，啟動竹科產業之旅爭取竹科業者支持。前立委孫大千上午在臉書表示，林智堅真的是「噁心無極限」，竟然有臉利用台灣的半導體產業，來作為掩飾自己野心和慾望的遮羞布。

孫大千表示，林智堅7年多市長任內，沒推新竹縣市合併，就這麼湊巧等到任滿兩屆無法再繼續參選時，才忽然「聽到新竹地方民眾的聲音」，忽然想到要成半導體產業後盾，急忙推動新竹縣市合併，為追求權力不擇手段嘴臉令人想吐。

孫大千說，若林智堅坦坦蕩蕩、問心無愧，那就公開宣布，完成竹竹併後不會參加首屆市長選舉，避免量身訂做、瓜田李下嫌疑，利益迴避；但是林智堅不敢、不願意，更捨不得，所以搬出「為民服務」低級謊言自圓其說，把台灣人民都當塑膠？

孫大千批評，林智堅可以說是台灣的普丁，普丁是俄羅斯的「萬年領袖」，林想當新竹「萬年市長」。

縣市合併 林智堅 孫大千

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