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台灣70%人口在直轄市 林右昌：重點在剩下30%縣市人口
立法院院會正在為地制法交鋒，基隆市長林右昌今天在就職7周年活動後，被問到地制法修法及竹竹合併的問題時，他表示，現在台灣人口70%都已經是直轄市，但重點不是在這70%，重點在30%非直轄市的縣市和人口，怎麼樣能去兼顧，促進各個城市的均衡發展。
林右昌說，地制法還有行政區劃的問題，已經困擾了1、20年，如果藉由這次修法能夠帶來一個機會，未嘗不是一件好事。但接下來比較重要的不是修法，而是配套，也就是包括行政區劃、財政劃分等課題。
林右昌表示，現在台灣人口70%都已經是直轄市，但重點不是在這70%，重點在30%非直轄市的縣市和人口，就國家的發展上，怎麼樣能去兼顧，來促進整個城鄉的平衡及各個城市的均衡發展，更重要的是縣市平權，國民每一個人所能享有的權力和照顧應該是平等的，執政黨有責任往這個目標邁進，並且進行制度的變革。
林右昌指出，修法是一個契機，應該是要把握這個契機將配套做好，遺去1、20年的時間連這個契機都沒有，更遑論真的去討論相關配套機制。就他個人而言，這個事情不要拖，在1、2年的時間內，大家齊心協力朝野合作，一起把變更來完成，這是台灣歷史上重要的事情。
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