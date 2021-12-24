大新竹合併 王世堅砲轟：這是權力的傲慢

大新竹合併， 地制法已排入立院議程，不過，民進黨內有不同聲音，台北市議員王世堅指出，大新竹合併，表面上是合法，卻不正當，且抛棄了苗栗縣，非常不公平，他甚至批這是權力的傲慢。

王世堅下午在議會受訪指出，這議題應該更廣泛的社會討論，政府做更深層的努力規畫，才能這麼做，全國2300萬人，應全國一命，沒有任何一縣市應該被抛棄，如果只有新竹縣市合併，等於抛棄了苗栗，非常不公平，苗栗怎麼辦？前不著村後不著店，前面桃園升格，後面台中也升格。

他說，只有新竹縣市合併，獨獨放棄苗栗，這件事欠缺考慮，應該更廣泛的社會討論，政府做更縝密規畫，不應該抛棄任何一同胞和縣市，這是權力的傲慢。

至於外界質疑政府的總預算偷渡20億養網軍，王世堅先批過去國民黨執政也是養一堆網軍，網軍文化從國民黨、柯文哲黨到民進黨，蔚為風氣，但民進黨是個自省的政黨，相信規畫這樣預算的單位、首長，自己知道要適可而止。