縣市合併六都變九都？「竹竹併」成網友關注焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一週「縣市合併升格」話題的網路聲量表現，帶您了解話題的網路聲量變化以及網友的輿情觀點。

根據現行《地方制度法》第4條規定，縣市升格為直轄市的兩要件為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，而近日立法院民進黨黨團總召柯建銘領銜提出《地方制度法》修法草案，擬將兩要件間的「且」改成「或」，一旦修法通過，縣市升格將不再受人口數限制，此一舉動引發大量民眾討論。

七千人民調結果引熱議 網憂房價、未升格縣市發展問題

「縣市合併升格」話題自今年9月以來便不斷受到討論，而在公投結束隔日的12/19，傳出總統蔡英文召集府院及部分縣市首長，共同商討公投後政經局勢，其中「縣市合併升格」議題成為討論焦點，消息一出帶動大量討論，話題再次吸引到大眾關注。

縣市合併升格話題，近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著次日12/20，中時新聞網公布Yahoo網路民調「支不支持6都變9都？」，逾七千人參與投票，其中過半數的網友投下「不支持」，結果出爐後民眾紛紛在新聞底下留言表示「全部縣市都升級好了」、「日本九州跟台灣大小差不多，也才7個縣市」，也有不少網友擔憂合併對於縣市房價的影響、以及其他未升格縣市是否會被邊緣化，表達希望政府深思的立場。

除此之外，各政治人物紛紛表態，如台北市市長柯文哲認為國土規劃需從長計議，呼籲中央政府應先權衡水利治理、軌道運輸等跨縣市整合問題；國民黨立委林為洲則認為縣市合併不應操之過急，當中牽涉到太多需要深度考量的細節，並針對修法提出疑問，提及升格直轄市的條件一分為二、而「特殊需求」定義模糊，若「花東也有觀光產業發展特殊需要、金門也有觀光兼顧國防的特殊需要，是不是也要升格為直轄市呢？」

區域重劃「竹竹併」最受網友關注 彰化縣升格能促進地方繁榮？

綜觀民眾針對「縣市合併升格」的區域重劃話題討論，可發現「新竹縣市」以破萬則聲量成為話題焦點，日前新⽵市長林智堅就曾拋出新⽵縣市「合併升格」議題，然而由於縣市人口加總仍不及《地方制度法》必要條件125萬人，若此次修法提案通過，新竹才有可能達成升格直轄市條件；同樣受到熱議的還有「雲林縣與嘉義縣市」，有網友搞笑提問「那西半部只剩苗栗和屏東怎麼辦？」、「苗栗自成一國」，反映背後對於未升格縣市未來發展的擔憂。

合併升格討論縣市TOP3網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

目前唯一達成升格直轄市人數條件的「彰化縣」人口約為125萬人，雖人口不斷向鄰近都市流失，但預估明年仍可維持超過125萬人，民進黨彰化縣黨部主委邱建富盼彰化縣升格為第七都，能夠為彰化縣城市發展、留住人口帶來很大的幫助，有網友同意「年輕人有機會回鄉讓這個地方繁榮，也可以成爲科技繁華的地區」，但也有人表示「升格後，日子還是一樣過」、「升格後資源就會平等嗎？」，質疑是否真的能以縣市升格為現況帶來正向改變。

國土規劃與區域整合都是台灣發展的重要議題，目前是否修法仍未拍板定案，然而後續若修法通過，勢必有更多細節等待一一檢視、處理。無論支不支持縣市合併升格，各縣市發展都值得我們繼續討論與關注。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》