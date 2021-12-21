竹竹合併 國民黨團籲柯建銘、綠委撤簽別成歷史罪人

針對竹竹合併升格修法，國民黨立院黨團今舉行記者會，呼籲民進黨團總召柯建銘懸崖勒馬，國家法令不能為一個人的政治生命延續而修法，國民黨團不反對竹竹合併，但必須經地方議會討論取得共識，而合併升格是為了取得更多的資源，「財政收支劃分法」更應該進行配套修法，解決根本問題。國民黨團呼籲柯建銘、連署綠委儘速撤簽，不要成為歷史的罪人。

四大公投結束次日，蔡英文總統召集府院黨高層討論縣市合併等問題，擬修改「地方制度法」第4項第1項規定為「人口聚居達125萬人以上，『或』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

國民黨團書記長陳玉珍表示，國民黨團贊成竹竹合併，但堅決反對因人設事。如果真的要竹竹合併也應該在2026年開始實施，國民黨團具體的主張：一，提案必須付委認真討論審查；二，應徵詢地方政府及議會意見；三，應召開地方說明會及公聽會；四，不應因人設是明年匆促上路。

國民黨新竹縣立委林為洲表示，「地方制度法」第4條第一項的內容，也正好說明了彰化縣市為何遲遲無法合併升格的原因，縱使彰化縣市合併人口超過125萬，但是2個條件「在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區」，這個部分必須先由地方縣市議會提出合併升格申請，再由行政院來判斷、審查，並有准駁權利。

林為洲諷刺，柯建銘的「一字神功」，不修人口數，修一個「且」字，將原本升格門檻2個必要條件，變成不再是必要條件，為竹竹合併解套。柯建銘犯了低級的錯誤，否則花東也有觀光產業發展特殊需要、金門也有觀光兼顧國防的特殊需要，是不是也要升格為直轄市呢？

國民黨新竹縣立委林思銘指出，升格直轄市2個門檻很清楚，一人口數，如果人口數沒有增加，就代表這個城市發展還不夠成熟發展成都會區的條件。柯建銘為了一個人，將「地方制度法」2個必要條件之一的「且」改成「或」，民進黨秘書長林錫耀還稱之「立法技術」，真不知這些人的法律學分是怎麼修的？

林思銘進一步指出，所有縣市所關心的統籌分配稅款問題，也要修正「財政收支劃分法」。他建議柯建銘，如果真的覺得新竹市是科技重鎮，升格直轄市很重要，按照民進黨團的修法草案改一個字來看，反正人口數不是必要條件，新竹市自己就可以申請升格，幹嘛拉新竹縣背書呢？

國民黨新竹市立委鄭正鈐說，過去地方曾討論過竹竹合併的目的，是為了竹科園區發展，那麼竹南科學園區、銅鑼科學園區沒有納入考量，似乎也不近乎合理，大新竹合併升格需要有完整的國土規劃、行政區畫考量。結果柯建銘提出的修正草案，2個升格門檻可以取一，試問哪個縣市沒有特殊需求？按照柯建銘總修正草案，每個縣市都可以自行申請升格，不是嗎？只要行政院同意，就可以升格。