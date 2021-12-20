影／談新竹合併 陳其邁：從城市治理角度確是發展契機

蔡英文總統昨天邀執政黨內要角至官邸，研商公投後政局及新竹縣市合併等事宜。高雄市長陳其邁今天主持台灣燈會主燈安座儀式時表示，此牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區有完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹發展的一個契機。

陳其邁表示，高雄也是縣、市合併，合併對於像橋科或者重大的園區，總是距離都非常近，而且脣齒相依。所以能夠有一個整合型的規畫，對於新竹未來發展當然是有正面幫助。

高雄在這次公投中，不同意票大勝同意票，與民進黨主張「4個不同意」相符的縣市共有8個，且以中南部居多。民眾黨主席、台北市長柯文哲19日表示，從1933年到2006年，德國人選出希特勒到梅克爾仍要時間。

陳其邁被問及對此事看法時表示，相信民主一向是他的理念，選舉結果出來，就要尊重多數人共同的決定，這就是民主的基本態度，從過去到現在，都是如此。