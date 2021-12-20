快訊

愛孩子卻看不到細節？ 作家分析王力宏文章「最嚴重問題」

北市女採檢陽性疑本土個案 羅一鈞：懷疑檢體出問題將等三採

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／談新竹合併 陳其邁：從城市治理角度確是發展契機

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹發展的一個契機。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹發展的一個契機。記者徐如宜／攝影

蔡英文總統昨天邀執政黨內要角至官邸，研商公投後政局及新竹縣市合併等事宜。高雄市長陳其邁今天主持台灣燈會主燈安座儀式時表示，此牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區有完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹發展的一個契機。

陳其邁表示，高雄也是縣、市合併，合併對於像橋科或者重大的園區，總是距離都非常近，而且脣齒相依。所以能夠有一個整合型的規畫，對於新竹未來發展當然是有正面幫助。

高雄在這次公投中，不同意票大勝同意票，與民進黨主張「4個不同意」相符的縣市共有8個，且以中南部居多。民眾黨主席、台北市長柯文哲19日表示，從1933年到2006年，德國人選出希特勒到梅克爾仍要時間。

陳其邁被問及對此事看法時表示，相信民主一向是他的理念，選舉結果出來，就要尊重多數人共同的決定，這就是民主的基本態度，從過去到現在，都是如此。

新竹 陳其邁 公投

延伸閱讀

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」 順利完成安座

戴資穎世錦賽奪銀 陳其邁：等你回家

藍營公投失利 高市藍營KK陣線：已連吞5場敗戰

相關新聞

大新竹合併升格 侯友宜：人民需要的不是這個！

中央擬修改地制法修法，推動大新竹合併。新北市長侯友宜認為，民眾關心的是推動建設，讓經濟起飛，人民需要的不是這個，中央不應...

縣市升格 彰化綠委：只討論新竹對其他縣市不公平

公投剛結束，縣市合併升格話題再度熱議，除了大新竹市，大基隆、雲嘉嘉、彰化也被討論。彰化縣民進黨立委黃秀芳今在臉書表示，「...

中央研商新竹升格無「雲嘉嘉併」 黃敏惠：至今沒被徵詢

蔡英文總統昨天邀高層開會後，有高度共識支持新竹縣市合併升格，未提到「雲嘉嘉併」議題，話題仍被挑起，嘉義市長黃敏惠今天重申...

影／談新竹合併 陳其邁：從城市治理角度確是發展契機

蔡英文總統昨天邀執政黨內要角至官邸，研商公投後政局及新竹縣市合併等事宜。高雄市長陳其邁今天主持台灣燈會主燈安座儀式時表示...

竹竹合併大新竹 鄭文燦表示贊同有助半導體產業

桃園市長鄭文燦今至平鎮區出席新勢公園遊戲場設施增設二期工程竣工視察，被問到最近沸沸揚的大新竹升格議題表示贊同，他說新竹是...

竹竹併 綠委：國土規劃要宏觀別讓人民感覺被犧牲

大新竹議題再被拋出，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修地制法，讓新竹縣市升格不受人口數限制，民進黨立委陳亭妃指出，應該從國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。