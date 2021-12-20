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竹竹併 綠委：國土規劃要宏觀別讓人民感覺被犧牲

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。本報資料照
民進黨立委陳亭妃。本報資料照

新竹議題再被拋出，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修地制法，讓新竹縣市升格不受人口數限制，民進黨立委陳亭妃指出，應該從國土規劃去探討，未來整個區域整合、國土發展的方向，從北、中、南每一個區塊，都應該宏觀的提出，要讓大家感受到合併升格，不會有被犧牲的感覺，是每一個人民所期待的。

陳亭妃指出，基隆也提出了大基隆計畫，要不要也納入到思考的範圍，還有雲嘉嘉等一個國家在國土規劃的政策當中，都應該一併納入整體的討論。

民進黨立委鄭運鵬則說，台灣人口從去年一月開始逐月減少，地方制度法的人口數字不應該再是唯一的升格條件。新竹在歷史上是1982年才縣市分治，現在是在可見的未來已經有科學園區、生活圈、行政治理上的整合需求，針對國民黨批評，他認為不應該被地方選舉利益所犧牲。

鄭運鵬說，這次修法，也應該鼓勵包含彰化縣等非直轄縣市有主動提出升格的機會。

新竹 民進黨 鄭運鵬

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