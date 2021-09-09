徐耀昌：竹竹苗共同生活圈 挺合併升「第七都」

新竹縣政府11日將邀請竹竹苗3縣市首長、議長及立委研商「大新竹合併」議題，苗栗縣長徐耀昌今天表示，竹竹苗本是共同生活圈，將出席並積極爭取竹竹苗合併升格「第七都」。

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」縣市合併升格議題，新竹縣長楊文科表示支持，並進一步邀請竹竹苗3縣市首長、議長、立委等人11日開會共同研商。

楊文科認為，要完成大新竹升格成為第七都的方式，除了修改「地方制度法」，把升格直轄市的人口數門檻，由現行125萬人降為100萬人；另一個方式就是把竹竹苗共同生活圈納入，目前3縣市人口數有156萬6000餘人，即可在不修法的情況下，超越門檻。

苗栗縣長徐耀昌今天表示，早在日據時代、光復初期新竹縣、市及苗栗縣本就是一個共同生活圈，如果合併成為「第七都」，在對苗栗縣民有利的前提下，樂觀其成。

徐耀昌指出，貿然修法調降升格直轄市的人口數門檻，將招致非議，恐有為特定人士量身定做之嫌；若是採竹竹苗一起合併，是「可行且有必要」。

徐耀昌說，目前只要是「非六都」縣市，基本上感覺像是「二等公民」，統籌分配稅款、資源分配皆與「六都」有著極大落差，若僅新竹縣市合併，苗栗將更加被邊緣化，區域發展嚴重不均，反觀竹竹苗合併，一起升格成為第七都，將共同跟上直轄市的腳步，也是苗栗脫胎換骨、徹底改善財政的機會，11日他將與會並充分表達意見積極爭取。

苗栗縣議會議長鍾東錦表示，竹竹苗合併是未來趨勢，但須在完整保障現有苗栗縣18鄉鎮市發展前提下進行，以目前苗北、苗南地區發展現狀，竹竹苗的合併會不會只成就鄰近新竹的頭份市和竹南鎮，卻讓其餘邊陲的「老苗栗」更加邊緣化，值得思考。

鍾東錦認為，縣市合併牽一髮動全身，相關配套政策繁瑣，絕不是幾個人討論後，1、2年內就可倉促完成，需要長遠規劃，兼顧各鄉鎮發展才能實施。