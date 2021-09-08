他問「新竹縣市合併」後應改名叫什麼？ 「這理由」讓網友暴動

新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為台灣的第7都，引發各界討論。有人好奇倘若真的合併升格成功，那以後要叫做什麼市，吸引不少網友貢獻想法。

一名網友在PTT以「新竹縣市合併升格後會叫什麼市？」為題，表示新竹市長林智堅近日拋出新竹縣市合併議題，而新竹縣長楊文科也在6日表示贊成。有鑑於此，原PO認為縣市合併在未來很有可能會被實現。回顧2010年12月25日，台北縣正式改制升格為直轄市，並以「新臺北市」為意含命名「新北市」，因此不免聯想未來新竹縣市合併後會叫什麼名字，想聽聽網友們的看法。

原PO表示，希望網友們的想法不要出現「麥當勞市」、「美食沙漠市」、「竹科媽媽市」等老梗。對此，有網友提議可以「新竹市」和「新竹縣」為出發點進行發想，改名叫「竹竹市」、「新新市」、「雙竹市」。

有網友認為當初台北縣會改名叫新北市，是因為台北縣是單獨升格、沒跟台北市合併，且當時已經有台北市存在了，因此才取名叫新北市，吐槽原PO「想太多，就是新竹市」。如今新竹縣是跟新竹市一起合併，之後土地面積也會擴大，或許可以直接叫「新竹市」、「新新竹市」、「全新市」、「大新竹市」、「大竹市」。

另外，有網友覺得可以就新竹現有的特色取材，開玩笑表示「竹塹市」、「竹科市」、「貢丸市」、「科技市」、「米粉市」、「台積電市」、「護國（神山）市」、「智堅市」都是不錯的選擇。