【台積電青年文學論壇之五】陳栢青vs.陳繁齊／文學還在嗎？——自媒體狂潮下的現代文青
覺得這個世界太平順了，你就去搖晃它、攪動它，你會經歷種種痛苦，到最後會發現，只有一種苦是有意義的，就是寫作。
──陳栢青
真的要說社群媒體對創作的益處，對我來說就是可以收到喜歡我的讀者的回饋，而且它非常直接；那些留言當然不會是主要支持我創作的動力，但它是一個外部的推力。
──陳繁齊
【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第五場「文學還在嗎？——自媒體狂潮下的現代文青」
線上講座時間：2021年11月05日 10:00－11:30
主講人：陳栢青、陳繁齊
主持人：翁禎翊
線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu
◆ 作家簡介：
陳栢青
1983年台中生。台灣大學台灣文學研究所畢業。獲《聯合文學》雜誌譽為「台灣四十歲以下最值得期待的小說家」。出版有長篇小說《尖叫連線》、散文集《Mr. Adult 大人先生》。並以《尖叫連線》獲2020台灣文學金典獎入圍，以及2020openbooks年度十大好書。
陳繁齊
1993年生，臺北人，文字工作者，國北教語創系畢業。創作領域包含散文、詩、歌詞，著有散文集《風箏落不下來》，詩集《下雨的人》、《脆弱練習》等作品。
◆ 主持人簡介：
翁禎翊
1995年生。台大法律研究所民法組畢業。大學輔修了日文系。得過台大文學獎、余光中散文獎、林榮三文學獎等。與凌性傑等人合著旅行書《慢行高雄》（2015，木馬），出版散文集《行星燦爛的時候》（2021，九歌）。
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