快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

4千萬人命與10億歐元：國際該不該「捐錢」給阿富汗？

【台積電青年文學論壇之五】陳栢青vs.陳繁齊／文學還在嗎？——自媒體狂潮下的現代文青

聯合新聞網 / 聯副編輯室

覺得這個世界太平順了，你就去搖晃它、攪動它，你會經歷種種痛苦，到最後會發現，只有一種苦是有意義的，就是寫作。

──陳栢青

真的要說社群媒體對創作的益處，對我來說就是可以收到喜歡我的讀者的回饋，而且它非常直接；那些留言當然不會是主要支持我創作的動力，但它是一個外部的推力。

──陳繁齊

台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第五場「文學還在嗎？——自媒體狂潮下的現代文青

線上講座時間：2021年11月05日 10:00－11:30

主講人：陳栢青、陳繁齊

主持人：翁禎翊

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

陳栢青

1983年台中生。台灣大學台灣文學研究所畢業。獲《聯合文學》雜誌譽為「台灣四十歲以下最值得期待的小說家」。出版有長篇小說《尖叫連線》、散文集《Mr. Adult 大人先生》。並以《尖叫連線》獲2020台灣文學金典獎入圍，以及2020openbooks年度十大好書。

陳繁齊

1993年生，臺北人，文字工作者，國北教語創系畢業。創作領域包含散文、詩、歌詞，著有散文集《風箏落不下來》，詩集《下雨的人》、《脆弱練習》等作品。

◆　主持人簡介：

翁禎翊

1995年生。台大法律研究所民法組畢業。大學輔修了日文系。得過台大文學獎、余光中散文獎、林榮三文學獎等。與凌性傑等人合著旅行書《慢行高雄》（2015，木馬），出版散文集《行星燦爛的時候》（2021，九歌）。


台大 台積電 青年 文青 台灣文學 聯副70

相關新聞

【追憶似水年華‧系列講座之三】王正方v.s小野／影像時代裡的老派生活指南

「你問我是不是一不小心當導演？不是的，我很小心很小心要成為導演，好不容易四十五歲當上導演。」 ──王正方 「我最大的快樂就是一群人一起做一件事，群體工作，完成作品。」 　──小野

【台積電超新星──寫給下一輪文學盛世 12之8】蕭詒徽／Minority Report

不覺得小說影劇裡那些大錯特錯的預言值得疼愛嗎？譬如《關鍵報告》裡地鐵上一位路人捏著一份高科技報紙，紙上新聞即時翻新，照片...

【台積電青年文學論壇之五】陳栢青vs.陳繁齊／文學還在嗎？——自媒體狂潮下的現代文青

覺得這個世界太平順了，你就去搖晃它、攪動它，你會經歷種種痛苦，到最後會發現，只有一種苦是有意義的，就是寫作。 ──陳栢青 真的要說社群媒體對創作的益處，對我來說就是可以收到喜歡我的讀者的回

【台積電青年文學論壇之二】盛浩偉vs.沈信宏／從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考

我們像把那些珍貴的片段裝進糖果罐，遞給同時代的人，也讓後面的人看到這時代的關注。 　　──盛浩偉 韓國流行文化是我的精神食糧，我寫它並不覺得羞恥。我們吸收這些文化，寫出來時結合自己的生命經

【寫給親愛的聯副 第十封】吳妮民／童年有字

或許與你的故事要從童年說起，親愛的聯副。小學時候，每逢傍晚要學鋼琴的日子，課前的下午，母親在上班，總把我託付給書店。有時...

【寫給親愛的聯副 第九封】林佳樺／電子情緣

聯副男神：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。