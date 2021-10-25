【台積電青年文學論壇之四】李屏瑤vs.鍾旻瑞／螢幕穿牆人——文學與影視的對話
你在文本裡寫的東西都是不必花錢的，但影視化時，「中華商場」就值幾個億。
──李屏瑤
當小說被改編成影視，小說的世界被打開了，江湖變得很大。
──鍾旻瑞
【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第四場「螢幕穿牆人——文學與影視的對話」
線上講座時間：2021年10月29日 10:00－11:30
主講人：李屏瑤、鍾旻瑞
主持人：Kristin
線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu
◆ 作家簡介：
李屏瑤
1984年生，文字工作者。出版有小說《向光植物》，劇本《無眠》，散文《台北家族，違章女生》。
參與社運，倡議是前線，書寫是後方，最近練習在書桌前坐得久一點，而不是東奔西跑。
鍾旻瑞
1993年生，台北人，政大廣電系畢業，現就讀北藝大文學跨域研究所。曾獲台北文學獎、台積電學生青年文學獎、林榮三文學獎等。〈泳池〉榮獲林榮三文學獎短篇小說首獎，為歷屆最年輕得主，目前從事編劇、導演等影視工作。著有小說集《觀看流星的正確方式》。
◆ 主持人簡介：
Kristin
本名余詠萱，創有粉絲專頁「一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz」，東吳中文畢，英國 University of Sheffield 國際行銷碩士，著有電影文集《光影華爾滋》，文章散見各網路媒體，喜愛透過觀影、閱讀探索人與人以及人與自我之間的關係。
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