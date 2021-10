【台積電青年文學論壇之四】李屏瑤vs.鍾旻瑞／螢幕穿牆人——文學與影視的對話

【台積電青年文學論壇:如何測量文學的邊界?】系列講座第四場「螢幕穿牆人——文學與影視的對話」

線上講座時間:2021年10月29日 10:00-11:30

主講人:李屏瑤、鍾旻瑞

主持人:Kristin

線上講座連結:https://bit.ly/2X6jACu

◆ 作家簡介:

李屏瑤

1984年生,文字工作者。出版有小說《向光植物》,劇本《無眠》,散文《台北家族,違章女生》。

參與社運,倡議是前線,書寫是後方,最近練習在書桌前坐得久一點,而不是東奔西跑。

李屏瑤。(圖/李屏瑤提供)

鍾旻瑞

1993年生,台北人,政大廣電系畢業,現就讀北藝大文學跨域研究所。曾獲台北文學獎、台積電學生青年文學獎、林榮三文學獎等。〈泳池〉榮獲林榮三文學獎短篇小說首獎,為歷屆最年輕得主,目前從事編劇、導演等影視工作。著有小說集《觀看流星的正確方式》。

鍾旻瑞。(圖/鍾旻瑞提供)

◆ 主持人簡介:

Kristin

本名余詠萱,創有粉絲專頁「一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz」,東吳中文畢,英國 University of Sheffield 國際行銷碩士,著有電影文集《光影華爾滋》,文章散見各網路媒體,喜愛透過觀影、閱讀探索人與人以及人與自我之間的關係。