【台積電青年文學論壇之三】陳雪vs.吳曉樂／瘟疫蔓延時──機智作家生活

我們會不會在虛擬世界放入更多真實情感，在現實世界做了更多虛偽的事？

【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第三場「瘟疫蔓延時──機智作家生活」

線上講座時間：2021年10月22日 10:00－11:30

主講人：陳雪、吳曉樂

主持人：謝凱特

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆ 作家簡介：

陳雪

1970 年生，小說家，著有長篇小說《無父之城》《摩天大樓》《無人知曉的我》《迷宮中的戀人》

《橋上的孩子》《陳春天》《附魔者》，短篇小說集《惡女書》《蝴蝶》，散文集《台妹時光》《戀愛課》《人妻日記》等。作品曾入圍台灣小說金典獎，國際書展大獎。

陳雪。（圖／陳雪提供）

吳曉樂

1989年生，居於台中。喜歡鸚鵡，喜歡觀察那些別人習以為常的事。著有教育故事《你的孩子不是你的孩子》（改編為同名電視劇），長篇小說《上流兒童》、《我們沒有秘密》；散文集《可是我偏偏不喜歡》。

吳曉樂。（圖／吳曉樂提供）

◆ 主持人簡介：

謝凱特

謝凱特，1986年生，東華大學創作與英語文學研究所畢業，著有散文集《我的蟻人父親》、《普通的戀愛》、《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》，曾獲臺北書展大獎非小說類首獎，入圍臺灣文學金典獎。