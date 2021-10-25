【追憶似水年華‧系列講座之五】駱以軍v.s鍾文音／今夜星光燦爛──從文學獎談起

你要知道能寫一本小說，是最接近瀆神的一件事，也是一件多麼幸福的事情，你的小說翻開來，就是一個小宇宙。 ──駱以軍 如果生命要讓你走一點彎路，你就多看一點風景。 ──鍾文音 【追憶

2021-10-25 08:00