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【追憶似水年華‧系列講座之五】駱以軍v.s鍾文音／今夜星光燦爛──從文學獎談起

聯合新聞網 / 聯副編輯室
【追憶似水年華‧系列講座】第五場主題「今夜星光燦爛──從文學獎談起」由（左起）駱以軍、鍾文音兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）
【追憶似水年華‧系列講座】第五場主題「今夜星光燦爛──從文學獎談起」由（左起）駱以軍、鍾文音兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）

你要知道能寫一本小說，是最接近瀆神的一件事，也是一件多麼幸福的事情，你的小說翻開來，就是一個小宇宙。

──駱以軍

如果生命要讓你走一點彎路，你就多看一點風景。

──鍾文音

【追憶似水年華‧系列講座】第五場 「今夜星光燦爛──從文學獎談起」

線上講座時間：2021年10月28日 10:00－11:30

主講人：駱以軍、鍾文音

主持人：宇文正

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

駱以軍

1967年生，國立藝術學院戲劇研究所畢業。曾獲2018第五屆聯合報文學大獎、第三屆紅樓夢獎世界華文長篇小說首獎、台灣文學獎長篇小說金典獎等。著有小說《降生十二星座》、《遣悲懷》、《西夏旅館》、《女兒》、《匡超人》、《明朝》，散文《小兒子》、《也許你不是特別的孩子》、《計程車司機》、《純真的擔憂》及詩集《棄的故事》等數十部作品。

駱以軍。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
駱以軍。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

鍾文音

1969年生，淡江大傳系畢，曾赴紐約習畫。專職寫作，兼擅攝影，並以繪畫修身。曾獲中時、聯合、吳三連等國內重要文學獎。已出版多部旅記、散文、短篇與長篇小說。2011年出版台灣島嶼三部曲：《豔歌行》、《短歌行》、《傷歌行》。2020最新短篇小說集《溝》。近年長居島內，筆耕「異鄉人」小說系列，此系列已出版《想你到大海》、《別送》。

鍾文音。（圖／鍾文音提供）
鍾文音。（圖／鍾文音提供）

◆　主持人簡介：

宇文正

本名鄭瑜雯，1964年生，東海大學中文系畢業、美國南加大東亞所碩士，現任聯合報副刊組主任。著有詩集《我是最纖巧的容器承載今天的雲》、短篇小說《台北卡農》、《微鹽年代˙微糖年代》、散文集《庖廚食光》、《文字手藝人》及長篇小說、傳記、童書等二十餘部。

宇文正。小路攝影（圖／宇文正提供）
宇文正。小路攝影（圖／宇文正提供）

鍾文音 駱以軍 宇文正 東海大學 計程車 聯副70

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