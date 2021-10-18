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【追憶似水年華‧系列講座之四】廖玉蕙v.s向陽／文學因緣

聯合新聞網 / 聯副編輯室
【追憶似水年華‧系列講座】第四場主題「文學因緣」由（左起）廖玉蕙、向陽兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）
【追憶似水年華‧系列講座】第四場主題「文學因緣」由（左起）廖玉蕙、向陽兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）

面對時代的變化，就像對著從大海拋出的浪潮，端看你接不接得住？就算接不住，也要能笑看一切。

　　──廖玉蕙

初一時，我在課堂上抄〈離騷〉，像悔之抄〈心經〉一樣，那就是我的聖經！

　　──向陽

【追憶似水年華‧系列講座】第四場 「文學因緣」

線上講座時間：2021年10月21日 10:00－11:30

主講人：廖玉蕙、向陽

主持人：許悔之

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

廖玉蕙

1950年生於台中潭子，東吳大學中國文學博士，台北教育大學語文與創作學系退休教授，目前專事寫作、演講。曾獲吳三連散文獎、中山文藝獎、吳魯芹散文獎等。多篇作品被選入高中、國中課本及各種選集。創作以散文為主，另有小說、論著等，出版作品五十餘冊，及主編選集、讀本、語文教材等二十餘種。

廖玉蕙。（圖／廖玉蕙提供）
廖玉蕙。（圖／廖玉蕙提供）

向陽

本名林淇瀁，1955年生於台灣南投，國立政治大學新聞博士。曾任自立報系總編輯、總主筆，現為國立台北教育大學台文所名譽教授，曾獲「吳濁流新詩獎」、「國家文藝獎」、「玉山文學獎文學貢獻獎」、「台灣詩人獎」、美國愛荷華大學榮譽作家等獎項。著有詩集《亂》、《四季》、《向陽詩選》、《向陽台語詩選》等四十餘種。

向陽。（圖／向陽提供）
向陽。（圖／向陽提供）

◆　主持人簡介：

許悔之

本名許有吉，1966年生，台灣桃園人，詩人、手墨藝術家。曾獲多種文學獎項及雜誌編輯金鼎獎。曾任《自由時報》副刊主編、《聯合文學》雜誌及出版社總編輯。現為有鹿文化事業有限公司社長、國家文化藝術基金會董事。著有童書、散文、詩集多種。2017年起，藝術創作的手墨作品，陸續參加台北國際藝術博覽會、上海城市藝術博覽會、Art Plus Shanghai……等多種藝術博覽會聯展，及數次個展。

許悔之。攝影：林煜幃。（圖／許悔之提供）
許悔之。攝影：林煜幃。（圖／許悔之提供）

向陽 廖玉蕙 許悔之 詩人 聯副70

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