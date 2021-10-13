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【追憶似水年華‧系列講座之三】王正方v.s小野／影像時代裡的老派生活指南

聯合新聞網 / 聯副編輯室
【追憶似水年華‧系列講座】第三場主題「影像時代裡的老派生活指南」由（左起）王正方、小野兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）
【追憶似水年華‧系列講座】第三場主題「影像時代裡的老派生活指南」由（左起）王正方、小野兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）

「你問我是不是一不小心當導演？不是的，我很小心很小心要成為導演，好不容易四十五歲當上導演。」

──王正方

「我最大的快樂就是一群人一起做一件事，群體工作，完成作品。」

　──小野

【追憶似水年華‧系列講座】第三場 「影像時代裡的老派生活指南」

線上講座時間：2021年10月14日 10:00－11:30

主講人：王正方、小野

主持人：張光斗

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

王正方

1938年生，台大電機系畢業，賓州大學電機博士。曾任IBM公司工程師、美國維金尼亞州喬治梅森大學工程副教授。中年轉業，投身電影，是八○年代美國獨立電影界的知名導演。著有散文集《我這人長得彆扭》、《我這人話多：導演講故事》、《說電影：那個迷死人的玩意兒》、《孤獨在一起：我記得那些可愛的人》、回憶錄及音頻作品《老頑童說電影，Action！》等。

王正方。（圖／王正方　提供）
王正方。（圖／王正方　提供）

小野

本名李遠，1951年生於台北萬華，台灣師範大學生物系畢業。八〇年代初進入中央電影公司，為台灣新電影運動推手之一，現仼台北影視音實驗教育基構校長。創作類別豐富多元，屢次獲獎肯定，包括聯合報文學獎首獎、英國國家編劇獎、亞太影展及金馬獎最佳劇本獎等。出版文學作品達一百本，電影劇本二十部。

小野。（圖／小野　提供）
小野。（圖／小野　提供）

◆　主持人簡介：

張光斗

1953年生，曾任職電視台劇務、記者、民生報、自立報系駐日特派員、電影電視編劇、電視節目製作人。著有《發現人生好風景》、《在轉角遇見你》等書。1994年製作訪談性電視節目「點燈」，以「傳播希望看見愛」為宗旨。此一節目目前進入第28年。曾得過「東元人文獎」、「世新傑出校友獎」。

張光斗。（圖／張光斗　提供）
張光斗。（圖／張光斗　提供）

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