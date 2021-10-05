【台積電青年文學論壇之一】張貴興v.s徐振輔／跟我一起走！——踏查與書寫
我寫的是文學的砂拉越，不是地理的砂拉越。
──張貴興
因為疫情，讓我理解過去幾年在婆羅洲的時光，多麼獨特。書寫婆羅洲，將保留我那二十幾歲、青春的切片。
──徐振輔
【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】首場 「跟我一起走！——踏查與書寫」
線上講座時間：2021年10月08日 10:00－11:30
主講人：張貴興、徐振輔
主持人：沙力浪
線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu
◆ 作家簡介：
張貴興
華人，1956生在婆羅洲，1976定居台灣。歷練：華文小學→英文中學→師大英語→英文教師→2016退休。處女作《伏虎》（短篇，1980）。近作《野豬渡河》（長篇，2018）。老台北人。新南洋客。餘生：寫中文小說。
徐振輔
1994年生，台大地理系碩士生，喜歡攝影、旅行、啤酒、貓貓。寫作主題包含北極、西藏、婆羅洲、螢火蟲，形式則在散文、科普、小說之間搖擺不定；攝影方面胸無大志，夢想是拍攝雪豹、獨角鯨、天堂鳥之類有些人以為是神話的生物。著作：《馴羊記》（長篇，2021）
◆ 主持人簡介：
沙力浪
沙力浪‧達岌斯菲芝萊藍Salizan Takisvilainan，漢名趙聰義，1981年生，花蓮布農族人，成立「一串小米族語獨立出版工作室」，從事獨立族語出版，同時也在傳統領域做高山嚮導、高山協作。著有《笛娜的話》、《部落的燈火》、《祖居地‧部落‧人》、《用頭帶背起一座座山：嚮導揹工與巡山員的故事》
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