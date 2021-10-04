【追憶似水年華‧系列講座之二】陳義芝v.s簡媜／文學的漫漫長路──從發表、出版到編選

一晃眼半世紀，我的體會是「寫作是專業的追求」，靈光一閃是沒有意義的。 ──陳義芝 對於創作者來說，從來沒有一個環境叫作最好的環境；對於文學而言，從來不出現一個年代叫作最好的年代。但我相信只要世

2021-10-04 08:00