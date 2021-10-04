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【追憶似水年華‧系列講座之二】陳義芝v.s簡媜／文學的漫漫長路──從發表、出版到編選

聯合新聞網 / 聯副編輯室
【追憶似水年華‧系列講座】第二場主題「文學的漫漫長路──從發表、出版到編選」由（左起）陳義芝、簡媜兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）
【追憶似水年華‧系列講座】第二場主題「文學的漫漫長路──從發表、出版到編選」由（左起）陳義芝、簡媜兩位主講人登場。（組圖／聯副編輯室整理）

一晃眼半世紀，我的體會是「寫作是專業的追求」，靈光一閃是沒有意義的。

　　──陳義芝

對於創作者來說，從來沒有一個環境叫作最好的環境；對於文學而言，從來不出現一個年代叫作最好的年代。但我相信只要世界還運轉著，文學就是被需要的。

　　──簡媜

【追憶似水年華‧系列講座】第二場 「文學的漫漫長路──從發表、出版到編選」

線上講座時間：2021年10月07日 10:00－11:30

主講人：陳義芝、簡媜

主持人：吳鈞堯

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

陳義芝

1953年生於台灣花蓮，成長於彰化。台灣師大國文系畢業，高雄師大中國文學博士。1972年開始創作散文與詩，曾參與創辦《後浪詩刊》、《詩人季刊》，擔任聯合報副刊主任十年，現為台灣師範大學國文系兼任教授。出版詩集、散文集十餘冊，有英、日、韓譯本。論者稱許其詩作：冶煉敘事抒情於一爐，堂廡闊大，視野遼遠，為當代焦點詩人。

陳義芝，柯錫杰攝影。（圖／陳義芝　提供）
陳義芝，柯錫杰攝影。（圖／陳義芝　提供）

簡媜

1961年生於宜蘭。國立台灣大學中國文學系畢業，曾任編輯、出版者，現專事寫作。自稱是「不可救藥的散文愛好者」。曾兩度獲金石堂年度風雲人物、台積電文教基金會「2017青年最愛作家」、2018年獲「當代臺灣十大散文家」。著有散文《女兒紅》、《誰在銀閃閃的地方，等你》、《我為你灑下月光》、《陪我散步吧》及小說《十種寂寞》等二十餘種。

簡媜。（圖／簡媜　提供）
簡媜。（圖／簡媜　提供）

◆　主持人簡介：

吳鈞堯

1967年生，金門人，曾任《幼獅文藝》主編，曾獲九歌出版社「年度小說獎」、五四文藝獎章、文化部文學創作金鼎獎、中山大學傑出校友等，著有小說《火殤世紀》、散文《100擊》、《重慶潮汐》等，以及詩集《靜靜如霜》。

吳鈞堯。（圖／吳鈞堯　提供）
吳鈞堯。（圖／吳鈞堯　提供）


詩人 吳鈞堯 台積電 閱讀 聯副70 陳義芝 簡媜

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