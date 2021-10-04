【追憶似水年華‧系列講座之二】陳義芝v.s簡媜／文學的漫漫長路──從發表、出版到編選
一晃眼半世紀，我的體會是「寫作是專業的追求」，靈光一閃是沒有意義的。
──陳義芝
對於創作者來說，從來沒有一個環境叫作最好的環境；對於文學而言，從來不出現一個年代叫作最好的年代。但我相信只要世界還運轉著，文學就是被需要的。
──簡媜
【追憶似水年華‧系列講座】第二場 「文學的漫漫長路──從發表、出版到編選」
線上講座時間：2021年10月07日 10:00－11:30
主講人：陳義芝、簡媜
主持人：吳鈞堯
線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu
◆ 作家簡介：
陳義芝
1953年生於台灣花蓮，成長於彰化。台灣師大國文系畢業，高雄師大中國文學博士。1972年開始創作散文與詩，曾參與創辦《後浪詩刊》、《詩人季刊》，擔任聯合報副刊主任十年，現為台灣師範大學國文系兼任教授。出版詩集、散文集十餘冊，有英、日、韓譯本。論者稱許其詩作：冶煉敘事抒情於一爐，堂廡闊大，視野遼遠，為當代焦點詩人。
簡媜
1961年生於宜蘭。國立台灣大學中國文學系畢業，曾任編輯、出版者，現專事寫作。自稱是「不可救藥的散文愛好者」。曾兩度獲金石堂年度風雲人物、台積電文教基金會「2017青年最愛作家」、2018年獲「當代臺灣十大散文家」。著有散文《女兒紅》、《誰在銀閃閃的地方，等你》、《我為你灑下月光》、《陪我散步吧》及小說《十種寂寞》等二十餘種。
◆ 主持人簡介：
吳鈞堯
1967年生，金門人，曾任《幼獅文藝》主編，曾獲九歌出版社「年度小說獎」、五四文藝獎章、文化部文學創作金鼎獎、中山大學傑出校友等，著有小說《火殤世紀》、散文《100擊》、《重慶潮汐》等，以及詩集《靜靜如霜》。
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