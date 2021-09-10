聯合副刊70周年展——「文學星空下」，星光燦爛！

「副刊」是中文報紙極為獨特的版面，可追溯至十九世紀初。1951年9月16日《聯合報》創立，承襲中文報紙這一獨特傳統，在僅有三大張的年代裡，《聯合副刊》占有一席之地；在報業的高速變動中，聯副依然屹立。聯副70年，不僅對於聯合報意義重大，在報業史、文學史上都是一件影響深遠的事。

媒體劇烈動盪與新科技浪潮下，聯副求新求變，但沉穩守護文學的意志始終不變。這是一片美麗的文學星空，「聯副70周年展」將引領閱眾身歷其境──

●「聯副大事紀」專區，從時間的座標，帶您瀏覽聯副70年歷史中，六位重要主編：林海音、平鑫濤、馬各、瘂弦、陳義芝、宇文正，如何以每一天的版面，不同的編輯思維，反映他們的時代，副刊如何涉入、影響文學及文化的發展，又如何映照當代的文學景觀。

聯副大事記的序言與歷屆主編。（圖／翻攝自聯副70「文學星空下」網站）

●「聯副精選」，特選歷年16大知名專題，如「第三類接觸」、「寶刀集」、「站在巨人肩上」，到近年的「劫難文學大教室」、「文學台灣」系列，呈現聯副廣闊的關懷面。

「聯副精選知名專題「寶刀集」。（圖／翻攝自聯副70「文學星空下」網站）

聯副精選專題「文學台灣」迄今仍不斷持續更新。（圖／翻攝自聯副70「文學星空下」網站）

●副刊長期以來，也扮演了文學擂台的角色，「文學擂台」專區簡介聯副歷來舉辦的各大文學獎。除了「聯合報小說獎」經過幾個階段的演變，聯副也與許多企業合作舉辦各種類型的文學獎。

●21世紀，報業從紙本走向數位匯流，聯副領先所有副刊，「聯副空中補給」有精心製作的「聯副駐版作家」、「悅讀古典詩」、「為你朗讀」影音系列。

聯副空中補給「為你朗讀」，是由聯副編輯精心製作的系列短影音，邀請作家陪伴讀者一起讀詩。（圖／翻攝自聯副70「文學星空下」網站）

●「聯副70紙上展」專為聯副70的里程碑企畫，有資深作家與聯副的故事、文壇新銳的期盼、讀者大眾的心聲，更有副刊家族：繽紛、家副的天空，紙本、線上將自9月16日起同步展出。

●「聯副70線上論壇」包括：「追憶似水年華」、「台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？」二系列、共30位名家，將自9月30日起於線上與讀者見面，追懷美好時光、審視今日環境，也期許未來。

●「名家祝福」特邀八位名家，談他們與聯副的故事和深摯的祝願，相關影音將自9月16日起於線上播出，敬請期待。

●「聯副70資料庫」收錄從創刊至今所有《聯合副刊》原刊全版影像，提供給使用者最便利的全文檢索與索引瀏覽功能，以原刊閱讀呈現當代豐富文學資料，是所有副刊中，數位資料整理最完備、最有系統的資料庫。