中職／周思齊悼王光輝：你不在，那迷人的棒球就不在

兄弟象元老級球星「萬人迷」王光輝昨因肝癌病逝，享年56歲，消息一出另棒壇相當不捨，球員紛紛表示哀悼。中信兄弟陣中老將周思齊昨晚也在IG發布限時動態回憶過去與王光輝相處的點滴，並感性地寫下：「你不在，那迷人的棒球就不在。」

王光輝與周思齊同樣來自花蓮縣光復鄉，而且都是阿美族人。周思齊回想小時候，王光輝就是家鄉的風雲人物，自己也一直把他視為偶像，並笑稱他在家鄉比前總統馬英九還紅。當時王光輝也不忘回饋鄉里，撥空指導基層棒球選手，周思齊就曾是接受指導的一員。「要好好打球，努力練習。」王光輝曾這樣說過，因此周董寫道：「他是我人生啟動棒球的重要推手，若沒有他，就沒有現在的我。」

周思齊發布限時動態哀悼王光輝。圖截自周思齊IG

而被封為「萬人迷」的王光輝為人也相當幽默風趣，周思齊就說，自己2009年加入兄弟時，他問當時身為總教練的王光輝：「老大，別人都說你練習量很低，你不是從小跟我說要認真嗎？」王光輝則打趣地回應：「喔，我是天生好手，不能練太多，會受傷。」

如今，輝老大走遠，曾經的美好回憶將長存所有喜愛王光輝的人心中，周思齊最後也沉痛寫道：「悼老大～你不在，那迷人的棒球就不在。」