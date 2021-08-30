快訊

松江路郵局緊急停業清消 北市府證實有確診者足跡

拜登迎靈恐攻殉職美軍低頭看表 挨批「午睡時間到了」

中職／陳義信和王光輝一起長大 等不到出院相聚約定

中央社 / 台北30日電
兩年前中職30周年展王光輝(左)、陳義信(右)與球迷合影。 報系資料照
兩年前中職30周年展王光輝(左)、陳義信(右)與球迷合影。 報系資料照

「萬人迷」王光輝病逝，從小一起長大的親戚兼好友陳義信十分不捨，最後一次在醫院見到王光輝還笑笑說快出院了、要聚聚，沒想到今天早上接到電話是離世的消息，真的很難過。

中職前兄弟象隊退役球星「萬人迷」、「輝老大」王光輝，今早因為肝癌病逝，享年56歲。王光輝在棒球界好人緣，無論是昔日老友及後輩聽到消息都十分震驚，直言不捨難過。

兄弟象隊退役球星陳義信與王光輝關係更是親近，陳義信回憶，兩人的家就住在隔壁十幾公尺，從小在一起，只要大聲一呼，就可以聽到彼此的聲音。

「我們同一個教會幼稚園、同一間國小、國中、高中、大學，後來一起進到兄弟象隊。」陳義信細數，兩人相處有太多回憶，真的很難過。

陳義信說，兩人的好交情大家都知道，過去同在兄弟象隊，兩人不用暗號，直接可以用原住民族語溝通。

「假日飛刀手」陳義信在職棒期間留下許多驚人紀錄，中職生涯6年累計84場完投、15場完封，一直都是紀錄，但王光輝總是喜歡開玩笑說：「那是因為陳義信跟我同隊，不然一定會被我打爆。」

陳義信表示，只要兩人都在花蓮一定會聯絡相聚，王光輝身體開始出狀況後，還是會偶爾見面或電話聯絡，王光輝因為病情入院，他也會去醫院探病。

陳義信回憶，因為生病，王光輝瘦一大圈，看了很不忍心，上次去看王光輝，是王光輝太太推著輪椅帶著王光輝出來，王光輝還是笑笑說，再一、兩週就可以出院。

後來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情探病不便，但兩人時常電話聯絡，今天早上陳義信的手機顯示王光輝來電，陳義信接起來用族語喊了王光輝的名字，問是不是要出院了，沉默了一陣子，聽到王光輝太太的聲音，「我當時心裡就覺得怪怪的」，聽到王光輝離世的消息，到現在心情還是難以平復。

王光輝

延伸閱讀

中職／兄弟名將王光輝病逝 曾任教練校方感到不捨

中職／「13輪又怎樣？」 王光輝當年鼓勵兒子小故事暖哭網友

中職／王光輝病逝…江仲豪感慨 洪一中：少一位好友

王光輝肝癌病逝 醫師籲肝炎定期追蹤遠離危險因子

相關新聞

中職／「13輪又怎樣？」 王光輝當年鼓勵兒子小故事暖哭網友

兄弟象萬人迷王光輝今天上午因肝癌過世，享年56歲，其子王威晨在2015年選秀會中信兄弟挑中，成為中職第一對父子檔。PTT網友翻出父子倆在中職選秀那天的小故事，文章一出，底下網友紛紛表達感動，並留言：「好爸爸+爭氣的兒子」、「不強迫二世走職棒，但確定了就挺到底」。

中職／王威晨接棒成為兄弟球星 王光輝很驕傲「比我行」

中職開打32年，能在職棒圈都拚出一片天的父子檔不多，王光輝、王威晨堪稱代表性十足；擁有「萬人迷」封號的王光輝今天走完人生...

中職／兄弟31日別黃絲帶出賽 與球迷一起道別「老大」

兄弟象隊一代球星、前總教練王光輝不敵病魔，今天上午因肝癌過世，明天中信兄弟隊在主場洲際球場出賽，賽前將舉行追思儀式，全隊...

圖輯／告別人生的球場 回顧兄弟象「萬人迷」王光輝英姿

兄弟象隊人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因肝癌病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。王光輝15年中職生涯累積1009支安打、9...

中職／王光輝史上首位打擊王 後輩永遠無法取代

中信兄弟隊前總教練、擁有「萬人迷」封號的王光輝，今天因為肝癌病逝，年僅56歲過世；對很多老球迷來說，王光輝是讓人永遠無法...

中職／王光輝病逝 王威晨43字感謝父親「那麼好的前輩、教練、榜樣」

兄弟象隊一代名將、人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因癌症病逝，年僅56歲離世令球迷震驚。王光輝兒子王威晨也發文感謝父親，「謝謝您，一直是那麼好的前輩、教練、榜樣、父親」。短短43字令許多球迷鼻酸，紛紛留言為王威晨打氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。