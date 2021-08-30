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中職／兄弟名將王光輝病逝 曾任教練校方感到不捨

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
王光輝在玉里高中擔任教練時，以輕鬆活潑方式教導學生。圖／玉里高中提供
王光輝在玉里高中擔任教練時，以輕鬆活潑方式教導學生。圖／玉里高中提供

中職兄弟象隊名將「萬人迷」王光輝今天因肝癌逝世，享年56歲，身為花蓮人的他，曾於2017年到玉里高中青棒隊任教2年多，教導學生打棒球外，也指引未來的人生方向。校方表示，本來說好養病完後，要再回到學校服務，卻來不及完成約定不幸病逝，感到不捨，希望他再無病痛。

王光輝2004年離開職棒體系後，先轉進業餘執教，4年前回到故鄉花蓮擔任玉里高中青棒隊總教練，之後陸續接任中信金融管理學院球隊、台灣觀光學院、大漢技術學院棒球隊總教練，今年初因健康因素向大漢技術學院請辭。

玉里高中秘書商瑈表示，在王光輝擔任青棒隊教練2年多的時間，引不少熱愛棒球的家長及學生，訓練採輕鬆活潑模式，與孩子們打成一片，每個人都很崇拜他，不但讓青棒隊在全國高中棒球大賽嶄露頭角，也用自身經驗指導學生未來繼續走上職棒之路，現任兄弟象球員曾頌恩也是他當時帶大的孩子。

商瑈今天得知王光輝病逝消息，感到非常震驚與難過，她表示，今年年初時，才和王通過電話，彼此約定恢復健康後，要再回到玉里高中服務，不捨職棒名將這麼快就撒手人寰。

大漢技術學院主任秘書簡立凱說，在王光輝擔任棒球隊總教練時，有許多人慕名而來，儘管服務時間不長，得知噩耗還是感到不捨，會盡快安排慰問事宜。

王光輝（前排左四）在2017年回到故鄉花蓮，在玉里高中擔任棒球隊總教練。圖／玉里高中提供
王光輝（前排左四）在2017年回到故鄉花蓮，在玉里高中擔任棒球隊總教練。圖／玉里高中提供

王光輝

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