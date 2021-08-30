中職／「13輪又怎樣？」 王光輝當年鼓勵兒子小故事暖哭網友

兄弟象萬人迷王光輝今天上午因肝癌離世，享年56歲，其子王威晨在2015年選秀會中信兄弟挑中，成為中職第一對父子檔。PTT網友翻出父子倆在中職選秀那天的小故事，文章一出，底下網友紛紛表達感動，並留言：「好爸爸+爭氣的兒子」、「不強迫二世走職棒，但確定了就挺到底」。

王光輝過去接受媒體專訪時談到，兒子一心想打職棒，但王光輝要他再考慮一下，「職棒，你確定嗎？你去台電，當個穩定的公務人員就好。他說要挑戰，我說這個環境不是那麼簡單喔，只有4個隊，人才又多，你憑什麼跟人家競爭？」不過王威晨還是想參加中職選秀，父親也告訴他，選秀順位可能會在後面。

王光輝不強迫王威晨繼承衣缽打職棒，但一確定兒子想走這條路就挺到底。選秀那天，守在電視前看轉播，他說：「看到第6、第7輪沒有，我就想說完蛋了，終於在第13輪選了內野手王威晨，我就安心了。」

不過王光輝也提到，當時有人對他說：「你兒子到第13輪才選上，13輪應該是人家不要的，人家有的到第10輪就不選了。」不久後他就接到兒子的電話：「爸爸，第13輪。」他告訴王威晨，「第13輪又怎樣？你看鈴木一朗、普荷斯（Albert Pujols），他們是第幾輪選到的？你有實力，你怕什麼？有些第一指名的，甚至日本職棒有第一指名的進去了，1年2年就沒看到了。」

父子倆的互動故事感動大批網友，直呼「好勵志」、「好爸爸」、「很感謝兄弟有他們父子」。

王威晨自2018年開始站穩一軍，近年在中職打出亮眼成績，目前居聯盟安打王、打擊排行榜第二名，更獲選2019年世界12強棒球賽最佳三壘手，被封為「13輪奇蹟」。