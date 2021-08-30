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中職／王光輝病逝…江仲豪感慨 洪一中：少一位好友

中央社 / 台北30日電
1992年兄弟球團舉辦保齡球賽，圖為李居明(左起)、洪一中、吳復連、江仲豪、王光輝。 聯合報系資料照
1992年兄弟球團舉辦保齡球賽，圖為李居明(左起)、洪一中、吳復連、江仲豪、王光輝。 聯合報系資料照

中職前兄弟象隊退役球星「萬人迷」王光輝今天早上因肝癌過世，同是「一代象」的退役球員江仲豪感慨人生無常，印象中的王光輝一直是幽默搞笑的人，而洪一中則說：「少了一位好友」。

前兄弟象隊退役球星「萬人迷」王光輝、熟識友人口中的「輝老大」今天早上病逝、享年56歲；王光輝是兄弟象隊代表球星、「一代象」不動4棒，兒子王威晨也披上黃衫、加盟中信兄弟隊。

中信兄弟球團表示，一早接獲這個沉痛的訊息，非常遺憾，身受球迷喜愛且敬重的王光輝前輩離開了大家，球團感謝大家對王威晨的關心，希望大家給家屬一點時間與空間整理。

同是「一代象」的退役球星江仲豪表示，從業餘兄弟飯店棒球隊開始一路跟王光輝都是隊友，這些年過去，當年相處的趣事無法細數，「他一直都是一個幽默、搞笑的人」，江仲豪感慨說：「人生無常，身體最重要」。

也曾是兄弟象隊友、現任中職富邦悍將隊總教練的洪一中表示，早上接到消息很難過、也很惋惜，「少了一位好友」。

洪一中回憶，去年知道王光輝身體不好，之後陸續也有聽到王光輝近況，以前「一代象」成員大家的感情都很好，一起打球、吃飯、打國家隊，都是很美好的回憶，「今天早上聽到消息、真的很惋惜」。

王光輝 洪一中

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