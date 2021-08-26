影／離岸風電國產化跳票 立委籲查弊端

離岸風電興建大延遲，2021年原本預估完成291支，實際完成僅22支，達成率7.5%，國民黨立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗今天舉行記者會呼籲徹查為何政策跳票，釐清是否有官商勾結。

費鴻泰表示，當初為了推離岸風電國產化，讓國內每度電價收購高於國際每度3.6元，20年下來價差高達9100億元，執政黨用國產化理由說服立法院及人民同意離岸風電及非核家園政策，如今政策跳票，應該成立離岸風電調閱委員會徹查弊端，經濟部為了離岸風電國產化也要每季向立法院提書面報告，同時檢討未達國產化比例的離岸風電風場，調降躉購費率，最後，2025非核家園進度嚴重落後，政策確定跳票，行政院副院長沈榮津與經濟部長王美花應該下台負責。