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禁止廚餘養豬9月上路 宜蘭查獲首例違規至少開罰8萬元

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供
為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供

為防範非洲豬瘟入侵，農委會公告這個月暫停廚餘進入養豬場。宜蘭縣政府由動植物防疫所、農業處及環保局進行養豬場聯合稽查，並於礁溪鄉某養豬場查獲有業者仍使用廚餘餵豬，將依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法開罰，至少開罰8萬元。

上個月22日國內發現從越南走私的豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒後，行政院農委會為阻絕病毒的可能傳播鏈，宣布自9月1日起至9月30日暫停廚餘進入養豬場。宜蘭縣政府同時展開聯合稽查，第一天稽查9場中，發現礁溪鄉某養豬場仍有廚餘飼養行為，稽查人員已當場要求不得使用並依法開罰，成為這波禁止廚餘養豬政策，遭違規開罰的首例。

縣環保局表示，除了稽查取締，政府也輔導業者改餵飼料，對於原合法使用廚餘的養豬場，申請給予每頭500元飼料補貼，如果之後完全改用飼料的養豬場，給予每頭2500元飼料補貼，建議符合資格的養豬場，儘速向鄉鎮公所提出申請。

另外針對市售豬肉製品，縣衛生局會同警察局、北區移民署等單位針對縣內東南亞食品販售店及餐廳進行全面清查，截至目前已完成95處稽查，相關產品經送驗結果，非洲豬瘟病毒呈現陰性。

這波非洲豬瘟來勢洶洶，比2年前的疫情狀況更嚴重，縣長林姿妙表示，為保護國產豬肉，讓縣民吃到新鮮、優質肉品，已要求農業處、衛生局、警察局及環保局加強查緝非法肉品，呼籲縣民不要購買疫區或來路不明的肉製品，並請養豬業者配合禁用廚餘規定，守護宜蘭養豬產業及縣民健康。

為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供
為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供
為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供
為了杜絕非洲豬瘟傳播鏈，規定這個月禁止拿廚餘養豬，宜蘭縣查獲礁溪某養豬場違規使用廚餘養豬，依法開罰至少8萬元。圖／環保局提供

養豬場 非洲豬瘟 廚餘

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