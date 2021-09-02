越南火腿來源不明 台東專勤隊查扣送驗
防堵非洲豬瘟，移民署台東專勤隊今天查獲來路不明的泰式月亮蝦餅及越南火腿，封緘送驗。業者宣稱大部分已煮熟讓顧客食用。
移民署南區事務大隊台東縣專勤隊今天表示，接獲情資，台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，經會同台東縣動物防疫所、台東縣衛生局等單位聯合稽查，當場查獲來源不明的越南火腿及泰式月亮蝦餅一批，總重3.74公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。
台東專勤隊長黃志明表示，這間越南店負責人供稱，這些肉製品都是朋友介紹，試賣後顧客反應不錯，便透過通訊軟體訂貨，這次訂了20包越南火腿，其中13包已經油炸販售給顧客食用了。
黃志明表示，因業者無法提供進貨單，包裝上無產地、成分、製造日期及製造商等標示，越南火腿甚至僅以越南文寫著美味可口、不含防腐劑。
這批肉製品除了封緘由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，專勤隊也持續向上溯源追查供貨廠商。
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