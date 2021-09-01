禁止廚餘養豬首日 嘉義縣查獲2飼養場違規

防範非洲豬瘟，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，嘉義縣今天啟動聯合稽查，清查轄內疑似廚餘豬場，發現2飼養場違規以肉類廚餘養豬，依違反動物傳染病防治條例開罰。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，暫停廚餘養豬首日，即邀集防疫、農政、環保、警察與政風單位啟動聯合稽查，清查轄內23場疑似廚餘豬場。

林珮如表示，經查有2小型養豬場使用魚肉等動物性廚餘，7場為飼養豬隻規模已達20隻未依法申辦畜牧場登記，這7場其中1場還使用零食等非肉類添加物餵養豬隻，依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法與畜牧法等規定，9場違規共開罰新台幣45萬元。

另外，8月22日國內首次發現從越南走私的豬肉檢出非洲豬瘟病毒，縣府從市場端、牧場端與廚餘端全面執行稽查與啟動防疫作為，截至9月1日止，市場端完成異國食品販售處共269處稽查，發現火腿、香腸、肉包、肉條等共8件疑似肉品，但經家畜所送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。

縣府表示，為阻斷病毒藉由廚餘管道感染豬隻，環保局已清除電桿與路邊廚餘桶共12處，並配合農委會8月30日至9月30日廚餘停止進入養豬場，今天起至月底全面稽查養豬場，禁用廚餘。