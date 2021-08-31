恐引爆2000億災損！嚴守三年，為何台灣終被「走私豬」攻陷？

非洲豬瘟來勢洶洶！截至29日，已在台灣累計11例「非洲豬瘟」肉品個案。為避免「非洲豬瘟」持續擴大，農委會自今（30）日起，祭出長達一個月的「廚餘禁令」，禁止全國豬農以廚餘餵豬。然而，曾經成功嚴防非洲豬瘟「零登陸」的台灣，為何會在亞洲爆發瘟疫的三年後功虧一簣？

「非洲豬瘟」，一株原先被台灣拒於千里之外的病毒；如今，卻已悄悄侵門踏戶，成為全台豬農最大的夢魘。

先是8月22日，新北地檢署首度查獲具有非洲豬瘟病毒的走私肉品；經調查後發現，這批源自越南的走私肉品，竟已分送至全台上千個中下游通路

隨後，非洲豬瘟中央災害應變中心展開全台擴大追查。截至昨（29）日為止，全台已驗出11件非洲豬瘟陽性個案。

三年完美守備，台灣曾是亞洲唯二「免疫區」

應變中心指揮官陳吉仲也不諱言，時至今日，部分走私肉品恐已流入市場，未來應變中心雖會持續稽查，但由於非洲豬瘟潛伏期長，到中秋節結束之前仍是疫情高危險期。

然而，令外界好奇的是，曾經是「非洲豬瘟防疫資優生」的台灣，怎會在此刻「讓病毒殺到家門口」？

事實上，相較亞洲的其他國家，台灣至今仍未被「非洲豬瘟」攻克，已堪稱奇蹟。

自2018年8月，中國爆發首例非洲豬瘟確診個案開始，幾乎所有的東亞國家，無一能倖免於非洲豬瘟的侵襲。

根據農委會中央災害應變中心的報告指出，過去三年來，非洲豬瘟已遍及所有東南亞國家；農委會副主委黃金城更在近日的記者會上表示，除了台灣跟日本，全亞洲沒有任一國家，未曾發生過非洲豬瘟本土個案。

如此大規模的感染，也顯見在過去三年間，台灣能夠徹底防堵非洲豬瘟，著實又是防疫上的一大奇蹟。

疫情衝擊！進口貨櫃成非洲豬瘟一大破口

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠指出，非洲豬瘟的登入途徑，主要分為兩種。其一，是病死豬透過海流登陸；其二，是透過人為非法走私，而這也是非洲豬瘟感染擴散的主要途徑。

在過去，台灣能成功防堵非洲豬瘟，正在於嚴格邊境管控。一方面在海關，落實進口貨物X光查驗；另一方面，則由交通部與旅行社合作，針對自「非洲豬瘟高風險地區」回台的旅客，進行合作督導，防堵肉品走私入境。

然而，隨著去年年初新冠肺炎的爆發，原先「非洲豬瘟防線」，竟也開始有了破口。

張佑誠指出，走私豬肉的兩大來源，一是「回台旅客」、二是「進口貨櫃」，過去這兩大走私管道，會分別由「機場人員」與「關務署海關」把關。

但隨著新冠肺炎爆發，機場陸續封閉，原先「兵分兩路」的走私肉品，如今全數集中在「進口貨櫃」上。「少了機場人員協助把守，加上海關人員數量有限，走私肉品的檢驗品質，自然打折扣，」張佑誠指出。

本土豬價攀漲，讓「走私豬」有機可趁

除了邊境檢驗能量緊繃外，國內豬肉市場的供給緊繃，也是造成近日「走私肉品」數量提升的原因。

根據行政院農委會畜產行情資訊網的最新數據顯示，全台毛豬的平均價格正迎來歷史新高，平均每公斤竟要價86元；更是自2017年7月以來，首度連續三個月豬肉價格突破80元大關。

對此，張佑誠無奈表示，由於玉米、黃豆等飼料原物料價格持續上漲，導致養豬成本持續攀升。「平均來說，一隻豬的成本多了一至兩成，換算下來大約多了1500元。」

高居不下的國產豬肉價格，也讓來自越南的走私豬肉，有了價格上的競爭優勢。根據越南統計局的數據表示，過去一年，越南豬肉價格，約莫落在每公斤新台幣80至90元，且隨著未來豬隻的持續擴大養殖，預計未來價格也將持續下跌，與時下台灣豬價呈現黃金交叉。

「沒有需求，就沒有供給，」張佑誠指出，國內豬價的持續上漲，恰恰給了越南走私豬肉，一個填補市場需求的機會。

誠如農委會主委陳吉仲所言：「（非洲豬瘟）陽性比例之高，就在我們市場及家門口，就在我們畜牧場前面。」

面對病毒接二連三的突破邊境管控，要想抵擋非洲豬瘟感染國內豬隻，如今的台灣必須守下最後一道防線：廚餘。

為何「廚餘」會是防堵豬瘟的最後堡壘？張佑誠解釋，眼下，非洲豬瘟距離「本土豬隻」其實僅有一步之遙；只要民眾將「帶有豬瘟的走私肉」視作廚餘丟棄，本土豬隻便有可能因食用廚餘而染疫。

農委會便曾估計，一旦台灣爆發非洲豬瘟，台灣經濟將遭逢2000億台幣災損；不僅台灣豬外銷無望，國內豬肉市場，更將面臨進口豬的蠶食鯨吞。

嚴守最後防線！禁止「廚餘養豬」一個月

黃金城表示，由於非洲豬瘟病毒潛伏期為28天，未來一個月，將是防疫關鍵。因此，農委會也祭出一個月的「廚餘禁令」，8月30日起，禁止廚餘進入豬舍；9月1日起，禁止豬農以餵食廚餘餵養豬隻一個月。

同時農委會也祭出檢舉獎金，只要民眾檢舉養豬場使用廚餘養豬，最高可獲120萬檢舉獎金。

彰化永隆牧場負責人張勝哲則建議，民眾若在家中發現來源不明的肉製品，請勿放入廚餘桶，應直接將肉品丟入垃圾車，以徹底杜絕潛在的「帶病廚餘」流入豬舍。

眼下，台灣豬農與「非洲豬瘟」間將進入短兵相接的近身戰。台灣沒有失敗的本錢，要想繼續享有「來上一碗滷肉飯的小確幸」，還需全台人民的共同努力。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.8.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）