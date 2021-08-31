電商平台竟賣越南肉乾 民眾黨立委：非洲豬瘟入侵漏洞

非洲豬瘟肉品侵台，民眾黨立委邱臣遠今天開記者會指出，直至今天在網路上搜尋「越南肉乾」仍可發現有電商平台和貿易商公開販賣，在加工肉品混充情形嚴重情況下，產品產地標示恐不實外，非洲豬瘟恐怕也已入侵近8個月，電商平台儼然成為防疫漏洞。

邱臣遠表示，越南從2019年2月列入非洲豬瘟疫區。我國也從2019年起為防堵非洲豬瘟入侵，國境防疫措施升級，從1月25日起即規定入境旅客不得違規攜帶疫區肉品入境，為的就是怕其中可能帶有病毒，若有民眾任意丟棄為廚餘垃圾被養豬業者餵食，非洲豬瘟病毒極有可能因此傳入本土。

邱臣遠說，直到今天搜尋「越南肉乾」，仍可在電商平台跟貿易商看到相關產品，在商品評論區甚至可以查到今年一月的購買評價，證明上架時間應超過8個月甚至更久。

店家在商品介紹欄註明是「越南牛肉乾，可以當禮物送給家人還是朋友都可以，卻又在產地標示來自宜蘭」邱臣遠說，要求相關單位應注意故意標示台灣產地卻來自越南的漏網之魚，並向民眾明確說明來自疫區所有肉品是否都不可以進口販賣。

非洲豬瘟中央災害應變中心過去一周已全面稽查國內東南亞商店販賣的豬肉製品，迄今共檢驗109件，累計12件陽性，同時也檢查5875場養豬場是否違規使用廚餘，目前共查獲10場違法。

邱臣遠說，短時間就已追查到如此龐大的數量，如果都是掩藏在其他貨物中通關進口，令人不禁懷疑進口時間和數量可能遠遠超過想像。