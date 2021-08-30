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防堵非洲豬瘟 嘉義縣照收廚餘但送焚化

中央社 / 嘉義縣30日電

防堵非洲豬瘟，9月1日起暫停廚餘養豬，學校、餐廳、旅館等擔心廚餘無人清運，嘉義縣環保局今天表示，已協調廚餘清運業者仍舊前往清運，直接運到鹿草垃圾焚化爐焚化。

中央災害應變中心公布9月1日起至30日暫停廚餘養豬，正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，餐廳、旅宿業者生意開始起色，學校也開學，他們擔心廚餘沒人清運。

環保局表示，已協調廚餘再利用養豬業者及乙級清除業，仍維持原有的清運方式集運廚餘，民眾無須擔心，這些廚餘已不再用來飼豬，而是直接運到鹿草垃圾焚化爐焚化；一般家戶產生的廚餘，直接交由垃圾車即可。

環保局指出，民國107年中國爆發豬瘟疫情，環保局聯合農業處及家畜疾病防治所完成嘉義縣61戶廚餘養豬業者稽查，輔導養豬業者改為飼料飼養或退場，目前僅剩7家養豬業者使用廚餘餵養豬隻。

環保局說，今天將邀集轄內廚餘養豬業者及乙級清除業者說明廚餘後續處理機制，民眾或相關業者如有疑義，可撥打05-3620818或24小時服務專線05-3620808洽詢。

廚餘 疫情 嘉義

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