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防堵非洲豬瘟 花蓮縣府：2019年就禁廚餘養豬

中央社 / 花蓮縣29日電

日前走私肉製品中驗出非洲豬瘟病毒，花蓮縣政府指出，非洲豬瘟2019年全球升溫時就已公告禁止廚餘養豬；經查訪縣內74場、約7萬頭豬隻均無異常死亡，將配發防疫消毒水預防。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，26日已完成訪查全縣74戶養豬農，關心豬隻是否出現異常情形外，27日再度派員配送防疫消毒水至各鄉鎮巿公所，要求盡速轉發至轄內養豬戶，也轉知飼主一定要做好場區自主管理，包括落實門禁管制及消毒工作。

如場內豬隻發現異常情形，應立即通報所在地公所或防疫所協助處理，並配合執行必要採樣監測及防治作為，即時發現可疑病例，妥善處置，降低損失。

農業處長吳昆儒指出，經初步調查花蓮縣內74場、約7萬頭豬隻目前均無異常死亡情形，除動植物防疫所持續進行豬場週邊公共環境消毒外，也呼籲各養豬場加強各項安全措施，避免病原進入場內。

吳昆儒說明，後續將配合中央動物防疫政策辦理相關監測及防疫工作。非洲豬瘟只會感染所有品種及年齡的豬隻，但不會傳染人，不是屬於人畜共通疾病，民眾切勿恐慌；豬肉一定要熟食，消費者在市場購買豬肉時，要注意選購蓋有屠宰衛生檢查合格印的豬肉，烹煮食用即可無虞。

縣長徐榛蔚指出，非洲豬瘟於108年全球升溫之際，縣府即公告禁止廚餘養豬，防堵非洲豬瘟早已啟動；感謝縣內全體養豬農戶的配合，同心守護花蓮養豬產業和民眾食的安全。

非洲豬瘟 廚餘

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