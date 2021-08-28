越南雜貨店販售豬肉月餅 移民署查獲送驗
移民署今天表示，政治大學附近1家越南雜貨店購入1箱來源標示不明的越南製豬肉月餅，約4.95公斤在店內販售，已交由台北市衛生局檢驗是否含非洲豬瘟病毒。
移民署指出，為防堵非洲豬瘟走私肉品，北區事務大隊台北市專勤隊與北市府衛生局針對越南小吃店、雜貨店進行聯合稽查，26日循線發現2家越南雜貨店、1家越南小吃店販售來源標示不明的越南製豬肉月餅。
移民署事後查出，此批越南製豬肉月餅是來自政大附近的1家越南雜貨店，便與衛生單位前往稽查，發現店內有來源標示不明的1箱越南製豬肉月餅，共33顆，其中14顆含豬肉成分。
移民署表示，越南雜貨店林姓負責人未能交代食品來源，且無法提供購買證明，僅稱是聽聞越南美食店工作同鄉，推薦此款月餅銷售亮眼，因中秋節將屆，才向同鄉進貨並在店內販售，不清楚成分是否含來路不明豬肉。
台北市專勤隊及台北市衛生局為確保安全，查扣越南製豬肉月餅送交檢驗，若後續月餅驗出有問題，雜貨店負責人將依違反動物傳染病防治條例送辦。
移民署表示，國內近期檢驗出多起肉製品含非洲豬瘟病毒，呼籲民眾不要買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格豬肉製品，依動物傳染病防治條例，可處7年以下有期徒刑，併科新台幣300萬元以下罰鍰。
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