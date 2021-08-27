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防非洲豬瘟 中市府：不明肉品請丟一般垃圾

中央社 / 台中27日電

為防堵非洲豬瘟，農委會宣布9月1日起，禁用廚餘養豬1個月。台中市政府今天指出，近期民眾若有來源不明的肉品、生豬肉、內臟或豬肉製品，請丟入一般垃圾，避免產生防疫破口。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮、周永鴻、江肇國關心非洲豬瘟食品流入台中市面的因應作為。

江肇國表示，市面上東南亞商店有非洲豬瘟食品流入，市府應成立專案小組，農業局調查豬隻健康，並藉此輔導轉用飼料養豬，環保局應思考禁用廚餘期間，產生家用與事業逾200萬噸的廚餘處理方式，切勿將廚餘直接丟棄給清運人員，造成基層人力的不足。

環保局長陳宏益表示，台中人口為全國第二，保守估算全面禁止廚餘養豬及每天熟廚餘約有254公噸，為兼顧環保與防疫，民眾近期如有來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟入一般垃圾。

環保局指出，原本交由清潔隊收運廚餘的民眾、小吃店或60戶以下社區，可依「生熟廚餘回收分類方式」妥善交由清潔隊垃圾車回收，60戶以上社區大樓可向清潔隊申請設置廚餘回收桶，並交由專車收運，或由原委託清運業者收運至環保局指定地點。

環保局說明，另事業單位所產生的熟廚餘，可由原再利用養豬業者或事業產源自行載運至環保局指定四處掩埋場。

廚餘 非洲豬瘟 台中市

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