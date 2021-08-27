9月禁廚餘養豬 環保署籲民眾惜食減量、剩食打包

9月起全國禁用廚餘養豬1個月，環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，也請民眾惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出，減量並減輕後端處理負擔。另外針對不明來源的肉品要丟到垃圾車，不要丟到廚餘桶。

環保署說，廚餘清運業者(含合法廚餘養豬場)在禁用廚餘養豬期間，可維持原辦理的方式，將收受的廚餘免費送到各地方環保機關指定地點，各地方環保機關將於29日(周日)前，將指定地點通知廚餘清運業者與養豬場，如30日還沒有接到通知，可撥打電話詢問。

環保署表示，如果有餐廳、機關學校本來委託的對象因故不再收受廚餘，可到環保署的網站查詢其他合法廚餘清運業者名單，或併同交給本來垃圾清除的業者一併清除。

環保署說，請民眾、餐廳、機關學校配合將廚餘瀝乾、分類及惜食減量剩食打包；在此疫情期間切勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住全台養豬場的最後一道防線。