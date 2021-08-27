快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

9月禁廚餘養豬 環保署籲民眾惜食減量、剩食打包

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
9月起全國禁用廚餘養豬1個月，環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，另呼籲民眾惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出。本報資料照片
9月起全國禁用廚餘養豬1個月，環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，另呼籲民眾惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出。本報資料照片

9月起全國禁用廚餘養豬1個月，環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，也請民眾惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出，減量並減輕後端處理負擔。另外針對不明來源的肉品要丟到垃圾車，不要丟到廚餘桶。

環保署說，廚餘清運業者(含合法廚餘養豬場)在禁用廚餘養豬期間，可維持原辦理的方式，將收受的廚餘免費送到各地方環保機關指定地點，各地方環保機關將於29日(周日)前，將指定地點通知廚餘清運業者與養豬場，如30日還沒有接到通知，可撥打電話詢問。

環保署表示，如果有餐廳、機關學校本來委託的對象因故不再收受廚餘，可到環保署的網站查詢其他合法廚餘清運業者名單，或併同交給本來垃圾清除的業者一併清除。

環保署說，請民眾、餐廳、機關學校配合將廚餘瀝乾、分類及惜食減量剩食打包；在此疫情期間切勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住全台養豬場的最後一道防線。

廚餘 環保署 養豬場

延伸閱讀

防非洲豬瘟 高市環保局要天天查准用廚餘的養豬場

9月起養豬場暫停使用廚餘1個月 豬農盼差額補貼從優

養豬場禁用廚餘1個月給補貼 民眾廚餘回收方式不變

防堵非洲豬瘟9月1日暫停使用廚餘1個月 違者重罰300萬

相關新聞

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

台灣日前爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品且流入市面，邊境防線已破，若廚餘未經妥善處理就進入養豬場，恐成染疫破口，廚餘成為守住疫...

9月禁廚餘養豬 環保署籲民眾惜食減量、剩食打包

9月起全國禁用廚餘養豬1個月，環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，也請民眾惜食減量、剩食打...

9月起養豬場暫停使用廚餘1個月 豬農盼差額補貼從優

台灣日前爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品且流入市面，為了防堵非洲豬瘟，農委會今日宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至...

養豬場禁用廚餘1個月給補貼 民眾廚餘回收方式不變

台灣日前爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品且流入市面，為了防堵養豬場淪陷，農委會今宣布下周一(30日)起廚餘停止進入養豬場，9月...

海山警方查緝非洲豬瘟走私肉品 侯友宜今表揚有功人員

新北市海山警分局與雲林縣斗六警分局上周聯手在新莊區查獲走私豬肉，經農委會驗出具有「非洲豬瘟陽性病毒」，事涉食安問題，嚴重...

守護台豬！新北異國雜貨商店查獲來源不明豬肉加工品

防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿，當場查扣封存，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。