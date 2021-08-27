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服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

守護台豬！新北異國雜貨商店查獲來源不明豬肉加工品

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝

防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿，當場查扣封存，交由新北市動物保護防疫處進行檢驗。

新北市專勤隊昨天分別在中和區一間異國雜貨商店發現來源不明肉品一批，重約2公斤，且店家無法提供相關進貨單據及清楚交待肉品來源；又在新莊區的異國生鮮商行查獲來源不明火腿一批，重約3公斤，該商行負責人表示，該批火腿是向友人購買，故無產品相關標示，專勤隊人員在店家的同意下，已將這兩件來源不明豬肉加工品及火腿抽樣封存，並送交新北市動保處採驗。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，為守護國人健康及維護農畜產業永續發展，呼籲店家勿販售標示不清及來源不明的肉品，若違反規定，相關肉品將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科罰金300萬以下罰金，同時呼籲民眾也不要購買來路不明之肉品，共同守護台灣豬肉製品的安全。

防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊昨在中和及新莊區兩間異國雜貨商店查獲兩批來源不明豬肉加工品及火腿。記者王長鼎／翻攝
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