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新北清查非洲豬瘟案逾1200處 3處肉品疑來源不明

中央社 / 新北27日電

新北市長侯友宜今天說，針對越南走私肉品檢出非洲豬瘟案，新北目前清查逾1200處，其中3處肉品疑來源不明，正化驗中；警察局負責刑案追緝，環保局查察廚餘，用專業態度面對。

侯友宜上午到位在板橋區的新北市警察局海山分局，頒發查緝走私非洲豬瘟肉品案有功人員工作獎勵金。他會後接受媒體聯訪時表示，這次越南走私肉品檢出非洲豬瘟案，起初是雲林縣破獲一個普通走私案。

侯友宜說，海山分局同仁接獲情報，不因案小而不積極作為，立刻報請檢察官指揮搜索，因此揭露非洲豬瘟案走私集團，全國展開全面查察和搜索，才能有效控制。

「光是這3天，警方已追查約1270處。」侯友宜指出，發現3個地方肉品疑似來源不明，還在化驗當中，另也責成環保局，除要求養豬戶的廚餘要做到攝氏90度高溫殺菌，同時查察各地廚餘，不希望有不明肉品混入，不同單位用專業面對，共同守住新北市。

此外，新北市政府昨天宣布，配合中央振興五倍券，將推限量31萬份新北加倍券，最高5000換1萬。

侯友宜表示，現在最重要的是讓庶民經濟包括小吃店、商圈、旅館等能快速復甦，新北市為此採取加倍方式，同時會有50元小面額，方便民眾去菜市場買菜時免找錢更好用，預計9月中旬會找適當時間公布詳細規則和活動辦法。

非洲豬瘟

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