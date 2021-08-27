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台東查獲來路不明越南火腿 包裝完全無標示

中央社 / 台東縣27日電

移民署台東專勤隊持續查緝帶有非洲豬瘟病毒肉製品，昨日在一家越南小吃店查獲1.64公斤的來路不明越南火腿，包裝完全無標示，立即查封送驗。

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊今天表示，昨日接獲情資，台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，經會同台東縣動物防疫所、台東縣衛生局、衛福部食藥署北區管理中心東部辦公室、台東縣警局刑警大隊等單位聯合前往稽查。

結果在店家冷凍櫃內發現來路不明的越南火腿5包等肉製品，重量達1.64公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。

台東專勤隊表示，商家不僅無法出示相關購買單據，也未能清楚交代成分及來源，而包裝上也沒有任何標示。稽查人員不敢大意，除了將越南火腿由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，也持續溯源追查供貨來源。

台東專勤隊長黃志明表示，中秋佳節將至，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。

台東 越南 移民署

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