防堵非洲豬瘟 高市府採取6大措施

防堵非洲豬瘟，高市府今天宣布採取加強查察養豬戶、稽查攤商雜貨店、廚餘場溯源追查等6大防堵措施，若中央宣布禁止廚餘養豬，將再要求廚餘送指定地點，均由環保局免費處理。

高雄一家越南雜貨店販賣荷葉包肉，被驗出非洲豬瘟陽性。高雄市長陳其邁下午召開「非洲豬瘟防治記者會」，宣布加強查察養豬戶、廚餘場溯源追查、輔導改飼料餵養、路邊廚餘桶撤除、稽查攤商雜貨店、全方位加強宣導等6大防堵措施。

陳其邁說，農業局預計下午完成422處養豬場訪視工作，目前已訪視300多處，未發現豬隻身上有非洲豬瘟陽性反應；並同步稽查使用廚餘養豬場，均符合高溫蒸煮等相關規定。

陳其邁說，衛生局也針對外籍餐飲進行稽查，已稽查183處攤商及店家，未發現販賣來源不明產品，會持續進行第二波稽查，若違規將依法懲處。另環保局也完成撤離路邊廚餘桶12處，民政局加強宣導新住民勿攜帶或購買來路不明肉品。

陳其邁表示，非洲豬瘟是DNA病毒，目前為止無藥物跟疫苗可醫，對豬隻跟畜牧產業是很大挑戰，從邊境、養豬場、市場等都要加強管理監測，高雄市採取6大防堵措施，也呼籲民眾不要購買及違規輸入來源不明肉品，共同保護台灣豬。

高雄市環保局說，若未來中央進一步宣布禁止廚餘養豬，市府會要求高雄市餐廳廚餘都清運到指定地點，由環保局統一免費處理。指定地點仍在規劃，南區焚化廠可能是指定地點之一。

高雄驗出非洲豬瘟的荷葉包肉，陳其邁說，警察局成立專案小組溯源追查，並由檢方指揮偵辦，發現來自嘉義中盤商，初步也掌握其上游，也通知其他縣市跟農委會務必清查清楚源頭。