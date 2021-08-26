快訊

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

非洲豬瘟若傳播 豬農慌：全台豬至少死20%且豬價飆漲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
我國爆發走私非洲豬瘟肉品流入市場。圖／農委會提供
我國爆發走私非洲豬瘟肉品流入市場。圖／農委會提供

我國爆發走私非洲豬瘟肉品流入市場，若廚餘未經妥善處理就進入養豬場，可能成為染疫破口，農委會擬九月底前禁止全國廚餘養豬，並規畫5億元飼料補助費。豬農表示，若非洲豬瘟入侵，台灣至少死20%以上豬隻，業界現在人心惶惶，且屆時豬價將飆高；多數豬農贊成暫時禁用，但長期建議設置中央廚餘蒸煮中心，更能確保阻絕病毒。

非洲豬瘟邊境防線失守，帶有陽性病毒的肉品已經進入台灣市面，廚餘是守住疫情的「最後一道防線」。全台目前有676家廚餘養豬場，環保署日前啟動大稽查，確保所有廚餘遵守高溫90度蒸煮1小時以上規定，但非洲豬瘟病毒潛伏期長達28天，農委會研擬一個月內禁止農民使用廚餘養豬，粗估需要補助5億元飼料費。

新竹縣養豬協會理事長陳進裕表示，禁止廚餘養豬一定會對業界帶來影響，為了維護台灣產業，豬農都願意配合政策，但28天潛伏期過後若確定沒有發生疫情，應該要恢復廚餘養豬，否則豬農一定會抗議。現在多數豬農都提升蒸煮設備，但有些人可能為了節省燃料成本，蒸煮溫度跟時間都沒有達到標準，政府應該成立中央廚餘蒸煮中心，更能確保所有廚餘的安全性。

彰化養豬協會前理事長游進課表示，現在市面已經有非洲豬瘟病毒肉品，對台灣養豬場是很大的威脅，一定要嚴格稽查廚餘是否高溫蒸煮，或是先暫停廚餘養豬，另外透過檢舉獎金鼓勵鄰居或員工對違規養豬場「吹哨」，也是很好作法；現在邊境已經出現破口，警政單位應該加強稽查轄區內的東南亞商店，阻絕所有可疑的走私肉品繼續流出。

游進課說，彰化已經出現陽性病毒的走私肉，業界都非常擔心，尤其台灣養豬範圍很密集，非洲豬瘟疫情一旦爆發，估計全台至少損失20%以上的豬隻，豬價也會變得很高，對社會都沒有好處。不少養豬場仍堅持廚餘養豬，主因是飼料從去年到現在漲了三成至四成，而廚餘免費，可以降低成本，但用飼料養到成豬只要七個多月，廚餘則要養一年多，飼養期間較長，兩者有好有壞。

廚餘 非洲豬瘟 養豬場

延伸閱讀

嚴防非洲豬瘟入侵 新竹縣宣布停用廚餘養豬1個月

稽查非洲豬瘟走私肉品 侯友宜：已查獲3處送驗中

越南月餅驗出非洲豬瘟陽性 台南急召養豬業5大方針防堵

屏東清查非洲豬瘟肉品流向「越南酸肉」肉源不明送驗

相關新聞

嚴防非洲豬瘟入侵 新竹縣宣布停用廚餘養豬1個月

日前國內查獲越南走私入境的非洲豬瘟肉品已流入市面，新竹縣也查扣到2件疑似相關肉製品送驗，雖結果陰性，但農委會不敢大意，今...

非洲豬瘟若傳播 豬農慌：全台豬至少死20%且豬價飆漲

我國爆發走私非洲豬瘟肉品流入市場，若廚餘未經妥善處理就進入養豬場，可能成為染疫破口，農委會擬九月底前禁止全國廚餘養豬，並...

稽查非洲豬瘟走私肉品 侯友宜：已查獲3處送驗中

各縣市陸續查獲非洲豬瘟走私肉品，新北市長侯友宜表示，新北警方目前已查813處，其中有3處有可疑肉品，目前已送驗，另外新北...

越南月餅驗出非洲豬瘟陽性 台南急召養豬業5大方針防堵

台南市農業局局長李建裕今天召集養豬產業團體、肉品市場、畜產科及動物防疫保護處，共同研擬非洲豬瘟積極防疫對策，共同集思廣益...

越南移工2罐豬肉鬆解鄉愁 擠牙膏再交出13包雞肉乾

非洲豬瘟肉品走私案持續清查，台中市警方昨查獲陳姓越南籍移工，從越南郵寄2罐豬肉鬆解鄉愁，警方見陳男臉色凝重，陳才如「擠牙...

非洲豬瘟肉品侵台 國民黨：應暫緩萊豬進口

含非洲豬瘟豬肉侵台，國民黨今天表示，近日發現專責航空包裹的X光機不具百分百檢驗肉品的判斷，人力判斷遇貨量多時又容易出現疏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。