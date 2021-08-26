非洲豬瘟若傳播 豬農慌：全台豬至少死20%且豬價飆漲

我國爆發走私非洲豬瘟肉品流入市場，若廚餘未經妥善處理就進入養豬場，可能成為染疫破口，農委會擬九月底前禁止全國廚餘養豬，並規畫5億元飼料補助費。豬農表示，若非洲豬瘟入侵，台灣至少死20%以上豬隻，業界現在人心惶惶，且屆時豬價將飆高；多數豬農贊成暫時禁用，但長期建議設置中央廚餘蒸煮中心，更能確保阻絕病毒。

非洲豬瘟邊境防線失守，帶有陽性病毒的肉品已經進入台灣市面，廚餘是守住疫情的「最後一道防線」。全台目前有676家廚餘養豬場，環保署日前啟動大稽查，確保所有廚餘遵守高溫90度蒸煮1小時以上規定，但非洲豬瘟病毒潛伏期長達28天，農委會研擬一個月內禁止農民使用廚餘養豬，粗估需要補助5億元飼料費。

新竹縣養豬協會理事長陳進裕表示，禁止廚餘養豬一定會對業界帶來影響，為了維護台灣產業，豬農都願意配合政策，但28天潛伏期過後若確定沒有發生疫情，應該要恢復廚餘養豬，否則豬農一定會抗議。現在多數豬農都提升蒸煮設備，但有些人可能為了節省燃料成本，蒸煮溫度跟時間都沒有達到標準，政府應該成立中央廚餘蒸煮中心，更能確保所有廚餘的安全性。

彰化養豬協會前理事長游進課表示，現在市面已經有非洲豬瘟病毒肉品，對台灣養豬場是很大的威脅，一定要嚴格稽查廚餘是否高溫蒸煮，或是先暫停廚餘養豬，另外透過檢舉獎金鼓勵鄰居或員工對違規養豬場「吹哨」，也是很好作法；現在邊境已經出現破口，警政單位應該加強稽查轄區內的東南亞商店，阻絕所有可疑的走私肉品繼續流出。

游進課說，彰化已經出現陽性病毒的走私肉，業界都非常擔心，尤其台灣養豬範圍很密集，非洲豬瘟疫情一旦爆發，估計全台至少損失20%以上的豬隻，豬價也會變得很高，對社會都沒有好處。不少養豬場仍堅持廚餘養豬，主因是飼料從去年到現在漲了三成至四成，而廚餘免費，可以降低成本，但用飼料養到成豬只要七個多月，廚餘則要養一年多，飼養期間較長，兩者有好有壞。